Analyse aller Gemeinden Sursee ist der Ort, der schweizweit am viertmeisten gewinnt bei Abstimmungen Die Auswertung von über 280 Eidgenössischen Abstimmungen seit 1990 zeigt, wie Sursee im Vergleich zu den Gemeinden im Land und im Kanton Luzern abschneidet.

Hier steht Sursee im Vergleich: Jeder Punkt in der Punktewolke ist eine Schweizer Gemeinde, angeordnet von der tiefsten (links) zur höchsten Übereinstimmung ihres Abstimmungsresultats mit dem des Schweizer Stimmvolks. Die Wolkenhöhe gibt an, wie viele Gemeinden eine gleiche Übereinstimmung aufweisen.

Sursee gehört zu den Gemeinden, die am häufigsten gleich wie die Schweiz stimmen: In 270 von 283 Abstimmungen seit 1990 stimmte Sursee wie die ganze Schweiz und siegte somit. Das entspricht einer Siegquote von 95.4 Prozent, was der vierthöchste Wert unter allen Schweizer Gemeinden bedeutet. (Sursee teilt sich Rang 4 mit neun weiteren Gemeinden.)

Die meisten Abstimmungen gewinnt übrigens Langenthal (96.1 Prozent). Nur gerade elfmal seit 1990 hat die Berner Gemeinde anders als die Schweiz als Gesamtes abgestimmt.

Im Schnitt entscheiden sich die Stimmberechtigten von Sursee sehr ähnlich wie das Schweizer Stimmvolk: Die durchschnittliche Abweichung vom nationalen Resultat beträgt lediglich 4.1 Prozentpunkte. Schweizweit ist das einer der tiefsten Werte (Rang 77 von rund 2200 Gemeinden).

Bei praktisch jeder Abstimmung gibt der Bundesrat eine Empfehlung ab, wobei er dabei seit 2009 an den Entscheid des Parlaments gebunden ist. Sursee hat eine der höchsten Übereinstimmungen mit der Bundesratsempfehlung bei Abstimmungen, nämlich 86 Prozent (Rang 83 schweizweit). Die durchschnittliche Gemeinde folgt dem Bundesrat in ungefähr drei von vier Abstimmungen (73.4 Prozent).

Von allen grösseren Parteien folgt Sursee am häufigsten der BDP. In 90.8 Prozent der Abstimmungen entschieden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde wie es die Partei empfohlen hatte. Es folgen die CVP (86 Prozent) und die FDP (82.7 Prozent).

Hinweise: Für die Analyse sind 283 Abstimmungen von 1990 bis September 2020 ausgewertet worden. Die Daten stammen vom Bundesamt für Statistik (Abstimmungsresultate auf Gemeindeebene) sowie vom Projekt Swissvotes der Universität Bern (Parolen von Parteien und Organisationen sowie Abstimmungsempfehlungen von Bundesrat und Parlament). Stand bei den Gemeinden ist 2020. Bei Gemeindefusionen hat das BFS die Resultate der fusionierten Gemeinden zusammengezählt.

Gewonnen (respektive verloren) bedeutet im Kontext der Abstimmungen, dass eine Gemeinde gleich (resp. anders) abgestimmt hat als die Mehrheit des Schweizer Stimmvolks. Beim Vergleich von Gemeinderesultaten und Parolen/Abstimmungsempfehlungen wurden nur Abstimmungen berücksichtigt, bei denen eine Institution ein Ja oder Nein empfohlen hat; Stimmfreigabe oder nicht gefasste/unbekannte Parolen wurden ausgeschlossen. Für die Parteiparole wurde jeweils die Empfehlung der nationalen Mutterpartei berücksichtigt. Bei Ranggleichheit unter Gemeinden wird der tiefste Rang angegeben.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.