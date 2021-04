Polizeinachrichten Blaulicht-Ticker Zug +++ Vortritt missachtet und Unfall verursacht Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

5 Bilder 5 Bilder Auf der Autobahn A4 in Richtung Zug ist es zu einem Selbstunfall gekommen. ZVG/Zuger Polizei

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Sonntag, 25.04.2021, 17:54 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag (25. April 2021), um 11:15 Uhr, auf der Holzhäusernstrasse in der Gemeinde Risch-Rotkreuz. Eine 64-jährige Autofahrerin fuhr auf der Blegistrasse in Richtung Golfplatz Holzhäusern. Beim Überqueren der Holzhäusernstrasse missachtete sie den Vortritt und übersah ein Motorradlenker, welcher in Richtung Hünenberg unterwegs war. In der Folge stürzte der 53-jährige Töfffahrer und verletzte sich dabei erheblich. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 25.04.2021, 17:47 Uhr

Auf der Autobahn A4 in Richtung Zug ist es zu einem Selbstunfall gekommen. Der Sachschaden ist gross.

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag (24. April 2021), um 15:30 Uhr, auf der Autobahn A4 zwischen Küssnacht am Rigi und Rotkreuz in Richtung Zug. Ein 24-jähriger Mann war auf einer Lernfahrt in Begleitung eines 25-jährigen Mannes, als er sich plötzlich ablenken liess und die Beherrschung über das Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr der 24-Jährige links in die Leitplanke. Beim Selbstunfall blieben beide Fahrzeuginsassen unverletzt.

Das Auto erlitt Totalschaden und musste am Unfallort abgeschleppt werden. Auch die Leitplanke wurde leicht beschädigt.

Der Lenker musste seinen Lernfahrausweis abgeben. Der durchgeführte Alkoholtest war bei beiden Männern negativ.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 22.04.2021, 14:34 Uhr

Bei einer Kontrolle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit haben Fahnder der Zuger Polizei am Dienstagnachmittag (20. April 2021) einen Massagesalon an der Dorfstrasse in Baar kontrolliert. In den Räumlichkeiten wurden zwei Frauen angetroffen, die weder über eine gültige Arbeitsbewilligung noch über einen entsprechenden Aufenthaltstitel für die Schweiz verfügten. Somit sind sie illegal einer Erwerbstätigkeit nachgegangen und wurden deshalb festgenommen.

Die 36- und 40-jährigen Thailänderinnen wurden inzwischen wegen des Verstosses gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz bestraft. Der Schnellrichter der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe sowie einer Busse. Das Amt für Migration des Kantons Zug hat die beiden Frauen aus der Schweiz weggewiesen. Zur Ausreisekontrolle wurde ihnen eine Ausreisekarte ausgehändigt. Des Weiteren wurden sie mit einem zweijährigen Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein belegt.

Auch die 52-jährige Arbeitgeberin wird zur Anzeige gebracht und wird sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen. Sie hat die Frauen beim Amt für Wirtschaft und Arbeit nicht korrekt angemeldet.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 20.04.2021, 15:49 Uhr

Auf der Autobahn sind ein Auto und ein Lastwagen zusammengestossen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag (20. April 2021), kurz nach 12:00 Uhr, auf der Autobahn A4 bei der Ausfahrt Lindencham in Richtung Luzern. Ein 34-jähriger Lastwagen-Chauffeur ist von Zürich kommend in Richtung Luzern gefahren. Zur selben Zeit war ein Autolenker von Zug unterwegs in Richtung Luzern. Aus noch nicht bekannten Gründen ist es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen. Das Auto des 69-jährigen Lenkers prallte anschliessend in die linke Leitplanke. Beide Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrs-behinderungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere Tausend Franken.

Zeugenaufruf

Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Zuger Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 20.04.2021, 09:11 Uhr

Ein Autolenker verunfallte auf der Autobahn und verlor ein Vorderrad. Ein nachfolgender Lenker sah dieses zu spät und kollidierte mit dem Rad.

Am frühen Dienstagmorgen (20. April 2021), um 03:30 Uhr, kam es auf der Autobahn A4, Fahrtrichtung Zürich, zu einem Selbstunfall. Bei der Verzweigung Blegi kollidierte ein Autolenker mit einem Anpralldämpfer, wobei sein Fahrzeug das rechte Vorderrad verlor. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Dem fehlbaren Lenker wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Später näherte sich ein anderer Autofahrer auf dem Überholstreifen in Fahrtrichtung Zürich der Unfallstelle. Dort lag das beim Selbstunfall verloren gegangene Komplettrad. Dieses bemerkte der Lenker zu spät und stiess mit dem Rad zusammen. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst Zug ins Spital überführt.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Autobahn-Infrastruktur beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens, der Zentras und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 15.04.2021, 15:05 Uhr

Nachtrag zur Medienmitteilung Nr. 69 / 2021.

Am Mittwochmorgen (14. April 2021) ist in der Gemeinde Menzingen ein 78-jähriger Mann eine Treppe hinuntergestürzt. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt (vgl. Medienmitteilung Nr. 69 / 2021).

Am Donnerstagmorgen (15. April 2021) ist der Senior im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 15.04.2021, 09:11 Uhr

Um mehr Lärm verursachen zu können, wurde bei einem Auto die Auspuffanlage manipuliert. Bis zur Wiederherstellung des Originalzustandes wurde das Fahrzeug polizeilich sichergestellt. Der Lenker wird zuhanden der Staatsanwaltschaft verzeigt.

In Zusammenarbeit mit Experten des Strassenverkehrsamtes hat die Zuger Polizei am Mittwochvormittag (14. April 2021) in der Gemeinde Steinhausen ein Auto überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass beim VW Golf GTI die Auspuffanlage manipuliert wurde. So war sämtliches Dämm-Material des Endschalldämpfers entfernt worden, was zur Folge hatte, dass das Auto massiv mehr Lärm verursachte.

Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und zu einer Fachwerkstatt überführt. Dort wurde in Anwesenheit der Polizei die manipulierte Auspuffanlage durch Fachkräfte ausgebaut und der Originalzustand wiederhergestellt.

Der 39-jährige Lenker wird wegen Inverkehrsetzung eines nicht vorschriftsgemässen Fahrzeuges zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verzeigt.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 14.04.2021, 13:36 Uhr

Ein Mann ist eine Treppe hinuntergestürzt. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen (14. April 2021), um 10:30 Uhr, im Quartier Weid in Menzingen. Aus noch nicht bekannten Gründen stürzte ein 78-jähriger Mann eine Treppe hinunter. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. In kritischem Zustand wurde er nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Rega, des Rettungsdienstes Zug sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei