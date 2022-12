Wohlen Kosten im Schüwo-Park sind zu gross – weshalb das Schaufahren des Aargauer Schiffsmodellbau-Klubs wegzieht Das Schaufahren des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs verlässt nach 15 Jahren den Standort in Wohlen. Ab 2023 findet es neu in der Badi von Möriken-Wildegg statt.

Beim Schaufahren in Wohlen gab es immer viele Schiffsmodelle zu bestaunen. Eddy Schambron

Seit 2007 warf der Aargauische Schiffsmodellbau-Klub (ASK) jeweils in der Wohler Badi den Anker aus. Immer im Frühling, vor dem Start der Badisaison, begeisterten die mit viel Liebe zum Detail gebauten Miniausgaben von Containerfrachtern, Luxusyachten oder Fischkutter die Besuchenden. Aus der ganzen Schweiz reisten die Ausstellenden an, um ihre Schiffe dem Publikum auf dem Wasser zu präsentieren.

Auch im Mai 2022 zogen die Modelle während eines Wochenendes ihre Kurven. Was damals niemand wusste: Es sollte das letzte Mal sein, dass das Schaufahren in Wohlen durchgeführt worden ist. Wie der ASK in einer Mitteilung bekanntgibt, könne der beliebte Anlass wegen der geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr realisiert werden.

«Einerseits braucht die Schwimmbad-Betreiberin des Schüwo-Parks mehr Vorlaufzeit für die Vorbereitung der Badesaison, andererseits sind die Kosten für die Miete der leeren Eishalle als Ausstellungsraum für den Verein zu hoch geworden», schreibt der ASK. Ausserdem kann der Verein, der bereits 42 Jahre existiert, im Schüwo-Park auch keine eigene Festwirtschaft betreiben. Dadurch entgehen wichtige Einnahmen.

Anlass findet ab 2023 in Möriken-Wildegg statt

ASK-Präsident Frank Fehlmann äussert sein Bedauern: «Der bisher bewusst ohne Eintrittskosten geführte Anlass, der auch viele Familien mit Kindern anzog, kann so nicht mehr durchgeführt werden.» Mit den erreichten Einnahmen und dem Überschuss unterstützte der Verein jeweils auch die Jugendförderung.

Der Wegfall des mittlerweile traditionsreichen Anlasses bedeutet für Wohlen einen Verlust. Doch für die Fans der grossen und kleinen Schiffsmodelle gibt es dennoch gute Nachrichten, die der ASK jetzt verkünden kann. Die nächste Auflage des Schaufahrens findet nun am 15. und 16. April 2023 im Schwimmbad in Möriken-Wildegg statt.

Das Schaufahren des Aargauischen Schiffsmodell-Klubs in Wohlen zog immer viele Besuchende an. Eddy Schambron

Ganz ohne zusätzliche Einnahmen geht es aber auch in Möriken-Wildegg nicht mehr. Denn auch dort entstehen Ausgaben, beispielsweise für den Badmeister, dessen Einsatz der ASK entschädigen muss. «Mit den entsprechenden Reglementen in praktisch allen Gemeinden und der daraus entstehenden finanziellen Belastung für die Vereine wird es unmöglich, einen Anlass eintrittsfrei zu gestalten», erklärt Fehlmann weiter.

Neu kostet der Eintritt fünf Franken

Deshalb hat sich der Aargauische Schiffsmodellbau-Klub entschieden, ab der Auflage 2023 einen Eintrittspreis von fünf Franken pro Person für das Schaufahren zu verlangen. Das gilt allerdings nur für Erwachsene, denn Kinder bis 16 Jahre sollen eintrittsfrei bleiben. Das ermöglicht den Besuch des Anlasses für eine mehrköpfige Familie dennoch zu einem vernünftigen Preis. «Wir bedauern diese Entwicklung, hoffen jedoch auf das Verständnis des Publikums», wird ASK-Präsident Fehlmann weiter zitiert.

Frank Fehlmann ist Präsident des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs. zvg

Beim Schaufahren gibt es jeweils nicht nur Schiffsmodelle zu bestaunen. Auch andere Modellbauer, beispielsweise von Lastwagen, nehmen am Anlass teil. Kinder können mit Mietbooten selber fahren und Jugendliche gegen einen Selbstkostenbeitrag unter anderem ihr erstes Modellschiff selber bauen.