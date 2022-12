Wohlen Er absolvierte die Heilpädagogische Schule und fand als Einziger eine Lehrstelle: Nun hat Kochlehrling Enrico grosse Pläne Der 16-jährige Wohler Enrico Zander hat im August seine Ausbildung im Gasthof zum Rössli gestartet. Ein Meilenstein für den ehemaligen Schüler der Heilpädagogischen Schule. Die AZ hat den Lernenden in der Berufsschule besucht und erfahren, wie er seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt hat.

Das Dessert wartet im Kühlschrank, nun bereitet Enrico Zander das Eiswasser vor. Darin schreckt er später die Kefen ab. Laura Koller

Enrico Zander läuft mit vollen Händen aus dem Kühlraum und sagt mit einem Lachen: «Zu Hause würde ich mit den Zitronen jonglieren, aber hier geht das nicht.» Stattdessen bereitet er an seinem Arbeitsplatz in der Chromstahlküche von Gastro Aargau mit dem Zitronensaft und Zucker eine Marinade für die Früchte zu. Die kommen später auf die Joghurtcreme, die Enrico kühlgestellt hat.

Es ist kurz nach zehn und der Kochlehrling hat bereits die Hälfe seiner Aufgaben für diesen Morgen erledigt. «Nun mache ich noch das Mise en place für die Kefen. Die kommen aber erst kurz vor dem Essen in die Pfanne, damit sie nicht zu weich werden», erklärt der 16-Jährige.

Der junge Freiämter hat an diesem Dezembermorgen Unterricht an der Berufsschule in Lenzburg. Erst gibt es eine Stunde Theorie, dann besprechen sie die Rezepte und es geht ab in die Küche. «Wir kochen gruppenweise ein Menu und essen dann zusammen», erzählt Enrico.

Nach einer Schnupper-Woche im Rössli kam die Zusage

Er hat diesen August mit seiner Lehre im Gasthof zum Rössli in Wohlen begonnen und berichtet stolz: «Ich koche, seit ich in der zweiten Klasse war.» Deshalb ist für ihn mit dem Ausbildungsstart ein Traum in Erfüllung gegangen.

Denn es ist nicht selbstverständlich, dass der Wohler eine Lehrstelle gefunden hat. Enrico besuchte zuvor die Heilpädagogische Schule (HPS) in Wohlen, weil er eine Lernbehinderung hat. Von seiner ehemaligen Klasse sei er der Einzige, der eine Lehre angefangen habe, erklärt Enrico. «Ich hatte mich bereits bei einigen Restaurants beworben und habe spontan beim Rössli vorbeigeschaut», erinnert er sich. Während einer Schnupper-Woche in der Küche lernte er den Betrieb kennen.

Auch Serge Derouck, der Gastro- und Eventmanager des «Rössli» und Ausbildner von Enrico, erzählt: «In dieser Woche hat es sich schnell herauskristallisiert, dass er ein guter Typ ist.» Der junge Wohler bekam die Zusage: «Das hat mir viel Motivation für meine letzten Monate in der Schule gegeben.»

Enrico widmete sich diese Woche in der Berufsschule dem Dessert. In Gruppen kochen er und seine Mitschülerinnen und Mitschüler jeden Tag ein Menu, das sie am Mittag gemeinsam essen. Laura Koller

Dort bereitete er sich spezifisch auf die Lehre vor. Denn Enrico soll die Ausbildung als Koch EFZ machen. Damit wäre er der erste Absolvent der HPS Wohlen, der eine Lehre mit eidgenössischem Diplom abschliesst.

Die Berufsschule war eine zu grosse Herausforderung

Derouck erzählt: «Enrico ist in der Küche gut gestartet und hat sehr gut gekocht.» Die Umstellung von der heilpädagogischen Schule zum Berufsschulalltag mit vielen Prüfungen war aber zu anspruchsvoll.

Deshalb wechselte Enrico im Herbst das Profil und führt seine Ausbildung als Küchenangestellter EBA weiter. Damit verkürzt sich die Lehrzeit von drei auf zwei Jahre. «Anfangs war es schwierig, aber nach dem Wechsel fühle ich mich wohl», erinnert sich der Lernende. Derouck stimmt dem zu:

«Seit dem Wechsel geht es nur aufwärts. Jetzt kann Enrico Routine zulegen.»

Beim Besuch in der Berufsschule zeigt sich der Wohler in seinem Element. Während vier Tagen sind er und seine Klassenkolleginnen und -kollegen in der Lehrküche von Gastro Aargau und sammeln praktische Erfahrungen. «Diese Woche habe ich viele Desserts gemacht», erklärt Enrico.

«Die Caramelköpfli vom Vortag sind nicht besonders gelungen, aber jetzt klappt die Arbeit mit Gelatine schon besser.» Am folgenden Tag will er sich aber lieber um den Hauptgang kümmern: «Fleisch richtig schneiden und braten ist eine Herausforderung, das will ich üben.»

Enrico träumt vom eigenen Restaurant auf Gran Canaria

Enrico kam in Österreich zur Welt, da ist es passend, dass das Wiener Schnitzel eines seiner Lieblingsessen ist. Aber eigentlich isst er alles, ausser Fenchel. «Den mag ich nur, wenn er mit Käse überbacken ist», sagt der Wohler lachend.

Er steht voller Leidenschaft am Herd und träumt bereits vom eigenen Restaurant. Für den ehemaligen HPS-Schüler ist die Lehrstelle ein Meilenstein. Laura Koller

Seine Faszination für die Küche hat Enrico durch Kochvideos auf dem Internet entdeckt. Die Fernsehköche Frank Rosin und Jamie Oliver gehören zu seinen Favoriten. Heute schaut er aber auch gerne Actionfilme. «Die amerikanischen Filme gefallen mir besonders», erklärt er.

Wenn Enrico nicht in der Küche steht, ist er gerne mit dem Zug unterwegs und erkundet neue Orte. «Ich bin ein Stadtmensch und mag es, wenn Betrieb herrscht», erzählt er begeistert.

Jeden Tag etwas Neues entdecken und dazu lernen, das geht aber auch in der Küche. Serge Derouck freut sich sehr, Enrico als Lernenden im Gasthof zum Rössli ausbilden zu können: «Besonders in den heutigen Zeiten, wo es an Kochpersonal mangelt, gebe ich mein Wissen gerne weiter.»

Derouck hofft, dass Enrico nach dem EBA-Abschluss die Ausbildung zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis anhängt. Enrico Zander denkt schon weiter und träumt vom eigenen Restaurant auf Gran Canaria, wo ein Teil seiner Familie lebt.