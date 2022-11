Wohlen Dreifachsporthalle Hofmatten wird mit einem Handballmatch gegen Muri feierlich eingeweiht Nach einer intensiven vierjährigen Planungs- und Realisierungszeit kann die neue Dreifachsporthalle Hofmatten in Betrieb genommen werden. Schulen und Vereine dürfen ihre neue Halle am 21. November in Betrieb nehmen. Gefeiert wird am 25. November.

So sah die neue Hofmatten-Dreifachsporthalle noch vor einem Monat aus. Bald wird sie eröffnet. Bild: Nathalie Wolgensinger (17. Oktober 2022)

Die Dreifachsporthalle Hofmatten platzte aus allen Nähten. Weder die Schule noch die Vereine hatten mehr genügend Hallenzeit, um alle ihre Bedürfnisse nach gedeckten, heizbaren Sportplätzen zu decken. Da war die Freude riesig, als die Gemeinde Wohlen vor vier Jahren verkünden konnte, dass nun nicht nur eine neue Halle gebaut werden soll, sondern aus der neuen und der alten Halle architektonisch die erste Doppel-Dreifachhalle des Kantons werden soll. Kostenpunkt: 17 Millionen Franken.

Vier Jahre haben Planung und Bau nun gedauert. Aber jetzt können die Schulen, Vereine und die Gemeinde in Wohlen feiern. In einer Medienmitteilung aus dem Gemeindehaus heisst es: «Die Sportanlage Hofmatten ermöglicht neu Sportwettkämpfe und Turniere bis auf nationales Niveau und bietet Platz für bis zu 1050 Zuschauer, eingebettet in eine hochmoderne Infrastruktur.»

Weiter heisst es da: «Der Gemeinderat freut sich sehr, dass in diesem komplexen Projekt viele verschiedene Bedürfnisse in Einklang mit einer hochwertigen Architektur unter Einhaltung aller Vorgaben gebracht werden konnten.»

Die Eröffnungsfeier wird klein, dafür sportlich und regional

Eigentlich hätte die neue Dreifachsporthalle schon nach den Sommerferien eröffnet werden sollen. Doch schon im Februar war klar, dass das nicht klappen würde. Die gute Nachricht war damals, dass die Bauarbeiter einen Teil des zeitlichen Rückstandes mit zwei Kränen wieder aufgeholt hatten. Immerhin sollten Schule und Vereine die Halle ab dem 17. Oktober benützen können. Auch das war, im Nachhinein betrachtet, noch etwas zu optimistisch.

Und so soll die neue Halle schon bald erstrahlen. Visualisierung: zvg

Der Grund: Alle Arbeiten im Untergrund beanspruchten mehr Zeit als prognostiziert, also die Aushubarbeiten und gleichzeitig die Sondagen für alte Quellwasserleitungen. Ausserdem ist seit einiger Zeit bekannt, dass es ein schwieriger Boden ist, weshalb eine Pfahlfundation gebaut und der Hang durch eine sogenannte Nagelwand abgesichert werden musste. Anschliessend gab es auch noch Lieferschwierigkeiten wegen Pandemie und Ukraine-Krieg, wie der Gemeinderat Ende August mitteilte.

Doch jetzt, wo alles bereit ist, wird kein Hahn mehr danach krähen. Die Schulen und Vereine dürfen die Halle am kommenden Montag, 21. November, in Betrieb nehmen. Am Freitag, 25. November, wird dann mit einer Feier im kleineren Rahmen die neue Doppel-Dreifachsporthalle eröffnet.

Dabei werden in einem ersten Teil geladene Gäste begrüsst. Im zweiten, öffentlichen Teil ist auch die Öffentlichkeit ab 18.30 Uhr zu einem Show-Match zwischen Handball Wohlen und dem TV Muri eingeladen. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr.