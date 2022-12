Villmergen Italienische Tradition in der «Oberen Mühle»: Ganz Bethlehem schmückt während der Weihnachtszeit die Terrasse Das diesjährige Adventsfenster der «Oberen Mühle» Villmergen ist für einmal kein Fenster, sondern eine grosse Weihnachtskrippe auf der Terrasse des Restaurants Rose. Sie wurde in liebevoller Handarbeit von Raffaele Gentile, Mieter in einer der Wohnungen des Hauses, aufgebaut.

Mieter Raffaele Gentile ist zu Recht stolz auf seine selbstgebaute Krippe, die nun auf der Terrasse des Restaurants Rose des Alterszentrums Obere Mühle in Villmergen zu sehen ist. zvg

Nicht nur die Fans der Villmerger Adventsfenster kommen beim Seniorenzentrum Obere Mühle dieses Jahr in besonderer Weise auf ihre Kosten. Denn für einmal wird dort kein Adventsfenster gezeigt, sondern kann ganz Bethlehem bewundert werden. Und zwar auf der Terrasse des hauseigenen Restaurants Rose.

Was in Italien lange Tradition hat, brachte Raffaele Gentile, der in Staletti, einem Dorf in Kalabrien, aufgewachsen ist, nach Villmergen. Mit 17 Jahren kam er in die Schweiz und verbrachte einen Grossteil seines Lebens in Wohlen. Vor 1,5 Jahren zog er in eine der Wohnungen in der «Oberen Mühle». Dort baute er im vergangenen Jahr auf seinem Balkon eine Krippe, wie er sie schon als Zwölfjähriger daheim in Italien gebaut hatte, damals allerdings noch viel kleiner.

Raffaele Gentile wollte seine Krippe allen zeigen

Auf seinem Balkon war sie jedoch vor der Öffentlichkeit versteckt. «Sein Wunsch war es, in diesem Jahr eine grosse Krippe zu bauen, die alle Menschen anschauen können», schreiben die Verantwortlichen der «Oberen Mühle». Diesen Wunsch erfüllten sie ihm gern. So bekam er einen Platz auf der Terrasse des Restaurants Rose.

Wie die Krippe aussehen sollte, hatte er von Anfang an genau im Kopf. Aber trotzdem sah er während des Aufbaus, der einen ganzen Monat dauerte, jeden Tag etwas, das er anpassen wollte. Täglich sah man ihn bei jedem Wetter an der Krippe arbeiten.

Mit Glühwein und Apéro wurde das besondere Adventsfenster am zweiten Advent feierlich eröffnet. Denn besonders ist es tatsächlich: Zu sehen ist das beleuchtete Dorf Betlehem, der Bachlauf besteht aus echtem Wasser, ebensolches fliesst im Brunnen vor dem Dorf. Man kann sich an den Details kaum sattsehen.

Ein Highlight steht der Krippe jedoch noch bevor: Am 24. Dezember um 19 Uhr wird das Jesus-Kind in die Krippe gelegt und vom katholischen Pfarrer Hanspeter Menz gesegnet. Die Krippe ist öffentlich zugänglich und täglich von 10 bis 19 Uhr beleuchtet. (az)