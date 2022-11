Unterlunkhofen Abstimmung über Strassenprojekt: Diskussion um Veloweg hat ein Ende Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab, dass der geplante Veloweg in Unterlunkhofen zu Reden gibt. Die Strassenführung wurde anlässlich der Info vor der Gemeindeversammlung kontrovers diskutiert. Trotz weiterer Diskussionen an der Gmeind war sich die Einwohnerschaft zum Schluss einig.

Sanierung Rottenschwilerstrasse Vorher Nachher So präsentiert sich die Rottenschwilerstrasse heute zvg

Velofahren betrifft praktisch alle Menschen – egal ob man selbst regelmässig auf dem zweirädrigen Gefährt unterwegs ist, oder ihnen als Autolenkerin oder Spaziergänger begegnet. Dementsprechend hoch ist auch das Diskussionspotenzial, wenn es um Velos im Verkehr geht. Das mussten jüngst die Verantwortlichen der Gemeinde Unterlunkhofen feststellen.

Am Infoanlass, den sie am Montag vor der eigentlichen Gmeind veranstaltet haben, sorgte der Kredit von 1,48 Mio. Franken für die Sanierung der Rottenschwilerstrasse für viele Wortmeldungen. Kritisch wurde dabei aber nicht die Finanzierung besprochen. Es ging um den Radweg, der im Zuge dieser Arbeiten entlang des Arnerbachs realisiert werden soll.

Die neue Strassenführung wurde am Infoabend kritisiert und Alternativlösungen vorgeschlagen. Die Verantwortlichen betonten aber, dass sämtliche andere Optionen im Vorfeld überprüft worden sind. Es werde seit 2013 eine Lösung für diese Lücke auf der Kantonalen Radroute gesucht.

Zudem hielten sie fest, dass wenn dieser Sanierung an der Gmeind vom 18. November nicht zugestimmt wird, auch die anderen Traktanden, die im Zusammenhang mit der Rottenschwilerstrasse stehen (Behindertengerechte Bushaltestellen, Sanierung Wasserleitungen, Strassenbeleuchtung und Hochwasserschutzmassnahme beim Arnerbach), nichtig werden und das ganze Projekt zum Stillstand kommt.

Bauarbeiten starten voraussichtlich 2026

Doch so weit ist es nicht gekommen. Zwar wurde jenes Traktandum auch an der Versammlung nochmals ausführlich diskutiert, wie Gemeindeammann Peter Hochuli berichtet. «Der Austausch war aber konstruktiv und nie gehässig. Und es gab bereits einige Fragen zum Vorgehen während der Bauphase», sagt er. Schlussendlich stimmten die 108 Anwesenden dem Antrag mit nur neun Gegenstimmen zu.

Unterlunkhofen stimmte der Sanierung und Neugestaltung der Rottenschwilerstrasse zu. Melanie Burgener

«Auch alle anderen Traktanden wurden angenommen», ist Hochuli froh. Die Fragen zum genauen Projektablauf konnten die Verantwortlichen an der Gmeind jedoch noch nicht beantworten. Denn so genau sei das Vorhaben noch gar nicht geplant worden. «Zuerst muss nun der Kanton seinen Anteil an den Kosten zustimmen. Innerorts muss er 66 Prozent der Kosten, ausserorts den ganzen Betrag finanzieren», ergänzt der Ammann.

Danach folge das übliche Verfahren samt Landabtretungsverfahren, öffentlicher Auflage und Einspracheverfahren. «Im optimalen Fall kann 2026 mit dem Bau begonnen werden», so Hochuli. Diese Angabe jedoch ohne Gewähr. «Wir wissen nicht, wie sich beispielsweise die Teuerung oder der Rohstoffmangel auf den Zeitplan auswirken», sagt Hochuli.