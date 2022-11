Sins Lettenstrasse kann für 1,28 Millionen saniert werden – Steuerfuss wird um vier Prozent gesenkt Weil die starkbefahrene Lettenstrasse durch die Gemeinde Sins baulich in schlechtem Zustand ist, muss sie saniert werden. Den Kredit dazu genehmigte die Gemeindeversammlung nun. Auch zur Steuerfussreduktion sagten sie Ja.

Die Lettenstrasse, die zur Schul- und Sportanlage von Sins führt, soll für 1,28 Mio. Franken saniert werden. Bild: Mathias Förster (10. Oktober 2022)

1300 Fahrzeuge verkehren durchschnittlich jeden Tag auf der Lettenstrasse. Eine wichtige Route also, die ab der Luzernerstrasse K125 zur Schul- und Sportanlage Letten durch die Gemeinde Sins führt. Doch ist sie baulich in einem sehr schlechten Zustand, wie in der Einladung zur Gemeindeversammlung zu lesen war.

Deshalb stellte der Gemeinderat Sins am Mittwochabend der Gmeind den Antrag, die Lettenstrasse für 1'280'000 Franken zu sanieren und umzugestalten. Denn im Rahmen einer baulichen Auffrischung soll auch gleich der Strassenraum aufgewertet, die Verkehrssicherheit erhöht und die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Sins sagt Ja zur Sanierung und zum neuen Steuerfuss

Dass dieses Geschäft notwendig ist, dem stimmt auch die Einwohnerschaft von Sins zu. Eine grosse Mehrheit der 122 Anwesenden von insgesamt 2792 Stimmberechtigten genehmigte den Kredit. Es gab nur fünf Gegenstimmen, wie Gemeindeschreiber Marcel Villiger mitteilt.

Auch die beiden anderen Traktanden wurden vom Souverän genehmigt. Beim einen handelte es sich um das Protokoll der Gmeind vom Mai 2022. Das andere betraf das Budget 2023, das eine Steuerreduktion von 4 Prozent vorsieht. Neu beträgt der Steuerfuss in Sins 98 Prozent.