Schulstreit Die Sportferien sind vorbei: Wie geht es nach der Schülerdemo in Buttwil weiter? Zwei Wochen sind vergangen, seit die Schüler von Buttwil für ihre Lehrerin demonstriert haben. Nun enden die Sportferien, Normalität sollte einkehren. Die AZ hat der Schulleitung zehn Fragen gestellt, die diese zusammen mit der Schulpflege beantwortet.

Die Buttwiler Schulkinder demonstrierten für ihre Lehrerin. Melanie Burgener (29.1.2021)

Die Emotionen kochten, als vor zwei Wochen die Schülerinnen und Schüler in Buttwil vor dem Schulhaus demonstrierten. Ihre Lehrerin Nicole Beetz soll von der Schulleitung dazu gezwungen worden sein, ihre Kündigung zu unterschreiben. Die Schulleitung und die Schulpflege wiesen alle Vorwürfe von sich. Beetz hätte aufgrund einer neuen Anstellung selbst gekündigt, informierten sie (AZ vom 30. Januar). Noch immer sind viele Eltern besorgt. Die AZ stellt der Schulleitung zehn Fragen zum Thema, wie es am kommenden Montag, nach den Sportferien, weitergehen soll.



Wer wird die ehemalige Schulklasse von Nicole Beetz ab Montag unterrichten?

Wir überbrücken die aktuelle Vakanz mit einer internen Verteilung der Pensen auf mehrere Lehrpersonen. Diese interne Lösung halten wir so lange aufrecht, bis wir eine stabile und qualitativ gute externe Stellvertretungsperson bis zum Ende des Schuljahres einsetzen können. Aktuell arbeiten wir intensiv an einer nachhaltigen Stellenbesetzung.

Wie wirkt sich dieser häufige Lehrerwechsel auf die Schüler aus?

Es handelt sich im Wesentlichen um den Schülerinnen und Schülern bekannte Lehrpersonen. Wie sich der Wechsel auf sie auswirkt, ist sicher unterschiedlich und kann höchstens rückblickend beurteilt werden. Als Vorbereitung auf den Übertritt können die Schüler daraus auch überfachliche Kompetenzen weiterentwickeln und ausbilden.

Wie kann in dieser Situation ein guter Übertritt in die Oberstufe gewährleistet werden?

Die Schüler werden von erfahrenen Lehrpersonen unterrichtet, die einschätzen können, welche Bereiche bis zum Übertritt an die Oberstufe noch erarbeitet werden müssen. Da es diverse Lehrpersonen sind, die nun beiden Parallelklassen unterrichten, wird gewährleistet, dass die Klassen beim Übertritt die nötigen Kompetenzen mitbringen.

Tele M1-Beitrag über die Demonstrationen für die Lehrerin.

Wie gehen Sie innerhalb der Schule mit der aufgeheizten Situation um?

Das erste Anliegen der Schulführung war, den geordneten Unterrichtsbetrieb für die 5. und 6. Klasse nach den Sportferien sicherzustellen. Die Schulführung ist im Gespräch mit der Schulaufsicht, um weitere Massnahmen zu prüfen, die zur Klärung und Beruhigung beitragen sollen. Ausserdem stehen Schulführung und Lehrpersonen allen Involvierten bei Fragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Gespräche zur Verfügung.

Haben Sie vor, dafür Schulpsychologen einzuschalten?

Die Situation in den Klassen wird in der ersten Woche nach den Sportferien beobachtet und falls nötig wird das Fachwissen von Schulsozialarbeitern beigezogen.

Sie tönten an, dass Sie die emotionale Reaktion der Eltern verstehen könnten. Wie handhaben Sie die Situation mit ihnen?

Eine Vertragsauflösung im gegenseitigen Einverständnis mit einer Lehrperson mitten im Schuljahr kommt für Eltern oft überraschend. Wir haben Verständnis, dass die Eltern in Sorge sind in Bezug auf die schulische Entwicklung des eigenen Kindes. Wie betont, war es uns ein Anliegen, die offenen Lektionen möglichst schnell zu besetzen. In einem zweiten Schritt möchten wir nun das Vertrauensverhältnis zu allen Eltern wiederherstellen.

Die Information über die Kündigung von Nicole Beetz wirkte auf viele Eltern nicht transparent. Werden Sie in Zukunft anders kommunizieren?

Es ist nicht möglich, zukünftig anders zu kommunizieren, da wir als Behördenmitglieder unter dem Amtsgeheimnis stehen. In solchen Situationen gilt es stets auch, die Persönlichkeit aller involvierten Personen zu schützen.

Einige Eltern wollten eine Petition einreichen, damit Nicole Beetz noch bis zum Sommer unterrichten kann. Weshalb musste sie die Schule trotzdem verlassen?

Der Arbeitsvertrag mit Nicole Beetz wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Können Sie unterdessen mehr Auskunft zum Ende dieses Anstellungsverhältnisses geben?

Aufgrund von Amtsgeheimnis und Persönlichkeitsschutz können zu dieser Personaltrennung keine weiteren Angaben gemacht werden.

Gibt es an der Schule Buttwil Lehrermobbing?



An der Schule Buttwil gibt es kein Lehrermobbing. Würde sonst das Lehrerteam hinter der Schulleitung stehen?