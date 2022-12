Sarmenstorf Schatten für Kinder und Klima: Die Gemeinde Sarmenstorf pflanzt Bäume auf dem Schul- und Sportareal Am Freitag und Samstag veranstaltet die Gemeinde Sarmenstorf eine Baumpflanzaktion. Damit schliesst sie sich dem Pilotprojekt «Schatten für Kinder und Klima» an, das unter anderem von der Krebsliga Schweiz initiiert wurde. Auch eine festliche Einweihung und Bevölkerungsinformation ist geplant.

Auf dem Lindenplatz in Sarmenstorf stehen bereits einige Bäume. Nun werden weitere auf dem Schul- und Sportareal als Schattenspender und für den Klimaschutz gepflanzt. Marc Ribolla

(3.8.2022)

Die Gemeinde Sarmenstorf, unter der Federführung der Natur- und Landschaftsschutzkommission, beteiligt sich am Pilotprojekt «Schatten für Kinder und Klima». Das Projekt wurde im Juli durch die Krebsliga Schweiz, in Zusammenarbeit mit der Krebsliga Aargau, dem Naturama Aargau und Innovage Netzwerk Aargau, initiiert.

Ziel des Projektes ist es, Städte und Gemeinden zu animieren, vermehrt grossflächige Beschattungsmassnahmen zu realisieren. Mit gezielten Sonnenschutzmassnahmen, vor allem auf Spielplätzen, Schularealen, Freibädern und öffentlichen Plätzen, kann die Anzahl der Hautkrebsfälle langfristig reduziert werden. Das, indem Schattenplätze Schutz vor der Sonneneinstrahlung bieten.

«Von mehr Schatten und Bäumen profitiert aber auch unser Klima, die Biodiversität und das Landschaftsbild», betont die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Zudem werde die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht. Aus diesem Grund findet in Sarmenstorf am Freitag, 9. Dezember, und am Samstag, 10. Dezember, auf dem Areal der Schule sowie auf dem Spiel- und Sportplatz hinter dem Schulhaus eine Pflanzaktion statt.

Die festliche Einweihung findet im Frühling statt

Insgesamt werden 12 Bäume gepflanzt. Die Pflanzarbeiten werden durch die Firma Berger Gartenbau AG aus Boswil ausgeführt. Im Rahmen eines speziellen Lehrlingsprojektes erhalten die Auszubildenden die Möglichkeit, vor Ort zu lernen, wie grosse Bäume gepflanzt werden und worauf dabei speziell zu achten ist.

«Wir laden die Bevölkerung ein, die Pflanzaktion zu besuchen und die Lernenden bei ihrer Arbeit zu beobachten», teilt die Gemeinde mit. Im kommenden Frühjahr wird im Rahmen eines feierlichen Aktes eine Informationstafel eingeweiht und die Bevölkerung detailliert über das Projekt informiert. (az)