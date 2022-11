Sarmenstorf Fasnachtsgesellschaft Variété feiert im Februar ihr 65-Jahr-Jubiläum – mit einem Jahr Verspätung «Dann fängt das Leben halt mit 66 Jahren an», schreibt der ehemalige AZ-Freiamt-Chef Toni Widmer, der sich schon immer im Februar ganz der Fasnacht verschrieben hat. Eine Schnapszahl zu feiern, ist doch auch irgendwie angemessener für eine Fasnachtsgesellschaft.

Wie 2017 soll es an der Fasnacht im Februar 2023 wieder einen Nachtumzug in Sarmenstorf geben. Dominic Kobelt (26.2.2017)

Die Fasnachtsgesellschaft Variété Sarmenstorf ist 65 Jahre alt geworden. Das wollte man an der Fasnacht 2022 eigentlich gebührend feiern – wegen Corona im bescheidenen Rahmen. Geplant waren ein kompakter Nachtumzug und weitere närrische Aktivitäten auf dem abgesperrten Lindenplatz. So, glaubte man, könnte den damals noch strikten Covid-Bestimmungen mit Zertifikatskontrolle an den Eingängen zum Festplatz Genüge getan werden.

Es kam anders: Das Organisationskomitee unter der Leitung von Hansjörg «Hausi» Köchli musste im Januar frühzeitig die Notbremse ziehen: «Die bisherige Planung hatte noch keine Kostenfolgen. Wenn wir jetzt jedoch in die Endphase gehen, steigt das finanzielle Risiko, aber es kann uns niemand sagen, ob wir das geplante Jubiläumskonzept auch wirklich umsetzen können. Wir haben uns deshalb entschieden, den Anlass um ein Jahr zu verschieben», erklärte Köchli damals.

18. Februar: Nachtumzug und anschliessende Party

Tatsächlich sieht es dieses Jahr besser aus: «Jetzt starten wir halt unter dem gleichbleibenden Motto ‹Bireweich› mit 66 Jahren in unsere neue Vereinsära», erklärt Hausi Köchli das neue Jubiläumskonzept. Geplant sind am Wochenende vom 18./19. Februar gleich mehrere Aktivitäten.

Der Nachtumzug zum 66-Jahr-Jubiläum der Variété kann hoffentlich ohne Coronaeinschränkungen durchgeführt werden. Dominic Kobelt (26.2.2017)

Am Samstag steigt ab 18.30 Uhr ein Nachtumzug auf der Marktstrasse, von der Kirche bis hinunter zum «Adler». Laut Organisationskomitee, dem neben Köchli weitere sechs Personen angehören, haben sich dafür bereits 14 Gruppen – zwei Guggen und 12 Gruppen mit Fasnachtswagen – angemeldet. Gerechnet wird mit rund 40 Gruppen und insgesamt 1000 bis 1200 Mitwirkenden.

Nach dem Umzug wird um sowie in der Mehrzweckhalle gefeiert. Es gibt Livemusik mit der Band Generell 80, Bars und verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten. Am Sonntag ab 14 Uhr folgt das legendäre Scheesewagerönne auf der Marktstrasse.

Ebenfalls zum Jubiläumsprogramm gehört selbstredend die traditionelle Mehlsuppe, die in der Nacht zum Fasnachtsdienstag, 21. Februar, gekocht und tagsüber verteilt wird. Das detaillierte Jubiläumsprogramm wird zu gegebener Zeit in einer Fasnachtszeitung veröffentlicht, mit deren Vorbereitung Variété-Grafiker Balz Saxer bereits intensiv beschäftigt ist.

Altes Brauchtum zu pflegen ist ihr Vereinszweck

Die Fasnachtsgesellschaft Variété wurde 1957 von acht angefressenen Fasnächtlern mit dem Ziel gegründet, das alte Brauchtum vorwiegend in der Gemeinde zu pflegen und zu fördern. Der Vereinsname wurde bewusst gewählt, weil die Gesellschaft anfänglich an der Fasnacht jeweils zu eigentlichen Varieté-Vorstellungen auf dem Platz vor dem Gasthof Wildenmann einlud und das Publikum mit allerlei Sketchen und Schabernack unterhielt.

Natürlich darf auch die Mehlsuppe an der Sarmenstorfer Fasnacht nicht fehlen. Toni Widmer (13.2.2018)

Diese Varietés gibt es längst nicht mehr. Ein Brauch, der zwei Jahre nach der Gründung eingeführt worden ist, hat jedoch bis heute Bestand: die Mehlsuppe. Um die Bevölkerung für die letzte lange Nacht zu stärken, werden am Fasnachtsdienstag auf einem speziellen Wagen in einem holzbefeuerten Kessi bis zu 350 Liter Mehlsuppe gekocht und auf einer festgelegten Route im Dorf verteilt.