Ringen Vor dem Halbfinal gegen Erzrivalen Kriessern: «Wir können einen draufsetzen» Der Präsident der Ringerstaffel Freiamt, Nicola Küng, ist zuversichtlich, dass seine Athleten den Halbfinal gegen Kriessern gewinnen und in den Final im Dezember einziehen werden. Am Samstag, 19. November, findet das erste Duell gegen die St.Galler Rheintaler in der Bachmattenhalle Muri statt.

Nach drei Schultersiegen hintereinander (hier gegen den Einsiedler Dany Kälin) erhofft sich Freiamt auch im ersten Halbfinal gegen Kriessern von 57-kg-Ringer Flurin Meier (oben) einen guten Start in die Begegnung. Bild: Wolfgang Rytz

Obwohl das Team von Trainer Marcel Leutert in der Qualifikation über zehn Runden hinter Willisau und Kriessern «nur» den 3. Rang erreichte, rechnet Nicola Küng mit der Finalqualifikation. «Wir haben zuletzt mit dem 34:6-Sieg über Einsiedeln bewiesen, dass Formstand und Verfassung der Mannschaft stimmen.»

In der Qualifikation setzte die Ringerstaffel (RS) Freiamt verschiedentlich junge Ringer ein. Küng erklärt: «Wir bauten so Nachwuchsathleten für die Zukunft auf und schonten angeschlagene Routiniers.» Jetzt zählt nur noch das Resultat. Entsprechend wird Marcel Leutert die beiden Doppellizenzringer Tanguy Darbelley vom Team Wallis und Yves Müllhaupt (Weinfelden) ins Team einbauen. Dadurch erhöht sich die Schlagkraft nochmals.

Schon die Rückkehr von Randy Vock und Leichtgewichter Flurin Meyer sorgten für eine Verstärkung. Nun steht in jeder Gewichtsklasse ein Topringer zur Verfügung. «Ich bin sehr optimistisch», strotz Präsident Küng vor Zuversicht. «Aber es wird ein offener Fight gegen Kriessern. Da kommt's auf jeden einzelnen Mannschaftspunkt an. Ich hoffe, dass wir uns für die zwei klaren Niederlagen in der Qualifikation revanchieren können.»

Im Halbfinal kommt's zu einem Hinkampf am Samstag, 19. November, 20 Uhr, und einem Rückkampf am Samstag, 26. November, in Kriessern. Das Punktetotal entscheidet über die Finalteilnahme. Im zweiten Halbfinal ist Titelverteidiger Willisau gegen Einsiedeln haushoher Favorit.

Die Aufstellung beider Teams birgt für einmal kaum Überraschungen

In der Regel birgt die Aufstellungen beider Teams Überraschungen. Diesmal herrscht mit einer Ausnahme in beiden Lagern Klarheit über die bestmögliche Formation. Einzig in den beiden obersten Greco-Gewichtsklassen können sowohl Freiamt wie Kriessern variieren. Vielleicht entscheiden just diese beiden Kämpfe das erste Duell zwischen dem Zweit- und Drittklassierten der Qualifikation. «Wir können einen draufsetzen», sagt Nicola Küng den Ostschweizern buchstäblich den Kampf an.