Ringen «Jetzt wollen wir die Bronzemedaille holen»: Freiämter Ringer hoffen auf einen würdigen Saisonabschluss Der Traum der Finalqualifikation ist für die Ringerstaffel Freiamt geplatzt. Nun möchte sie am Sonntag einen sauberen Saisonabschluss erzielen. Auch, weil es der letzte Kampf unter Trainer Marcel Leutert sein wird. Seine Nachfolge wird bereits diskutiert.

Freiamts Siegringer Pascal Strebel (oben, hier im Halbfinalkampf in Kriessern gegen David Loher) steht als neuer Trainer zur Diskussion. Wolfgang Rytz

Die Ringerstaffel (RS) Freiamt bestreitet am Sonntag um 14 Uhr in der Bachmattenhalle Muri den letzten Nationalliga-A-Saisonkampf. Im Rückkampf um Bronze gegen Einsiedeln will sich das Team vom Publikum und vom zurücktretenden Trainer Marcel Leutert würdig verabschieden.

Nebst dem bisherigen Trainer rückt ein Ringer in den Fokus: Pascal Strebel. Der Olympiateilnehmer vor zehn Jahren in London steht mit 37:7 Mannschaftspunkten als bester Freiämter Athlet der Saison zu Buche. Jetzt gilt er als potenzieller Nachfolger von Marcel Leutert. «Pasci», wie ihn die Ringerkollegen rufen, sagt dazu: «Ich habe schon länger angekündigt, dass ich bis 35-jährig auf der Matte kämpfen will.»

Vor kurzem hat er bestätigt, auch in der Saison 2023 nochmals auf höchstem Mannschaftsniveau mitzuwirken. «Ein Doppelamt ist schwierig, ausserdem bin ich beruflich und privat stark belastet.» Der bald zweifache Familienvater ist Projekt- und Werkstattleiter im Schaltanlagenbau.

Die Entscheidung fällt im Januar

Freiamts Präsident Nicola Küng bestätigt, dass Pascal Strebel der «prädestinierte» Nachfolger von Marcel Leutert wäre, betont aber, dass die neue Lösung erst im Januar fixiert werde. Strebel lässt durchblicken, dass er das Traineramt nächste Saison, wenn er noch mitkämpft, nicht ausschliesst. Er sagt:

«Das ist eine Frage der Organisation. Ich will auch für meine Familie da sein.»

Die Ringerstaffel wird einen Weg finden müssen, wie sie den neuen Trainer bestmöglich entlastet, damit er nicht im ersten Amtsjahr ausbrennt.

Pascal Strebel gewann 11 seiner 13 Einzelkämpfe in dieser Saison. Wolfgang Rytz

Mit seiner Saison 2022 ist Strebel sehr zufrieden. In 13 Kämpfen siegte er 11 Mal. «Das ist nicht so schlecht», gibt er sich bescheiden. «Trainingsaufwand und Ertrag auf der Matte stimmen überein. Aber wenn sich ein jüngerer Ringer aufdrängt, gebe ich meinen Platz gerne frei.»

Für einen sauberen Abschluss wollen sie nochmals siegen

Nach dem 28:11-Sieg in Einsiedeln geht’s in Muri am Sonntag um einen sauberen Abschluss. Präsident Nicola Küng sagt:

«Die Finalqualifikation haben wir selber vergeigt. Jetzt wollen wir für Marcel Leutert mit einem Sieg und einer guten Leistung die Bronzemedaille holen.»

Trotz fehlender Finalkulisse geht Küng davon aus, dass die Freiämter Ringer dank höherer Zuschauerzahl in der Qualifikation gesamthaft ähnlich viel Publikum anlockten wie im Vorjahr, als Corona den Aufmarsch gedämpft hatte. Marcel Leutert stehen im letzten Kampf die angeschlagenen Michael Bucher, Yves Müllhaupt und Christian Zemp nicht zur Verfügung. Dies gibt ihm Gelegenheit, nochmals junge Ringer einzusetzen.

Das war in einer durchzogenen Saison der positivste Aspekt für Freiamt. Pascal Strebel wird als Grecoringer von aufstrebenden Kräften wie Saya Brunner wettgemacht. Präsident Küng blickt optimistisch in die Zukunft: «Wir sind eine grosse Ringerfamilie mit einem guten Zusammenhalt.»