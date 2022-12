Ringen Holen die Freiämter Ringer zum Abschied noch NLA-Bronze für den scheidenden Trainer Leutert? Die Ringerstaffel Freiamt hat zum ersten Mal seit 2018 den Final der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft verfehlt. Und jetzt tritt Trainer Marcel Leutert nach dem Bronze-Duell gegen Einsiedeln Ende nächster Woche zurück.

Ringerstaffel Freiamt: Trainer Marcel Leutert (links, hier beim Coaching von Roman Zurfluh) gibt sein Amt nach total elf Jahren definitiv ab. Wolfgang Rytz (10.9.2022)

«Diesen Entscheid hatte ich dem Verein schon vor der Saison bekanntgegeben», verneint Freiamt-Coach Marcel Leutert einen Zusammenhang mit der Halbfinalniederlage gegen Kriessern. Trotz des 30:32-Gesamtresultates nach dem Duell mit den St.Galler Rheintalern liess die Familie Leutert am vergangenen Sonntag die Korken knallen.

«Ich habe die Niederlage gut verdaut, und schliesslich kann ich meinen 50. Geburtstag nur einmal feiern.» Das Geschenk will ihm die Mannschaft an den nächsten zwei Sonntagen nachliefern. Gegen Rivale Einsiedeln soll jetzt als «Trostpreis» die Bronzemedaille gesichert werden. Der Trainer gibt zu bedenken: «Wir haben zwar den letzten Qualifikationskampf gegen diesen Gegner 34:6 gewonnen. Aber jetzt müssen wir uns nach dem verfehlten Saisonziel erst wieder aufrappeln.

Vereinsrekord aufgestellt mit 11 Saisons

Marcel Leutert war schon von 2006 bis 2012 Trainer der Ringerstaffel Freiamt gewesen und feierte dabei zwei Meistertitel (2008 und 2009). 2019 löste er Adi Bucher ab und gab ein Comeback. Nach total elf Saisons ist jetzt definitiv Schluss. Damit hält er einen neuen Rekord im Verein. Leonz Küng war von 1996 bis 2005 während zehn Jahren im Amt gewesen.

«Das war nie mein Ziel», erklärt Leutert dazu. Seine zweite Periode hatte er mit der Devise angetreten, den Titel ins Freiamt zurückzuholen. «Das ist nicht gelungen, aber mit drei Finalteilnahmen in Serie war’s trotzdem eine gute und erfolgreiche Zeit.»

Seine Nachfolge ist noch nicht geregelt. Als Kandidaten stehen Pascal Strebel, Michael Bucher und Randy Vock zur Diskussion. Gut möglich, dass Strebel dieses Amt parallel zu seiner letzten Saison auf der Matte übernimmt. Der Hinkampf des kleinen Finals in Einsiedeln in der Sporthalle Brüel beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Eine Woche später fällt die Entscheidung um Rang 3 in der Bachmattenhalle in Muri (Beginn: 14 Uhr).