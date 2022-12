Obergericht Er brach 22 Badikästli und sogar ein Auto in Zufikon auf – nun muss der notorische Dieb für 30 Monate ins Gefängnis Das Obergericht weist eine Beschwerde eines 61-Jährigen ab. Er hatte bei Diebstählen im Freiamt unter anderem Bankkarten entwendet und Tausende Franken abgehoben.

Mehrere Male brach der Beschuldigte in Badeanstalten die Schliessfächer auf. Symbolbild: Getty

Im Spätherbst und Frühwinter vor knapp fünf Jahren war Philipp (Name geändert) besonders aktiv. Der heute 61-Jährige beging während rund zweier Monate zwischen dem 26. Oktober und dem 28. Dezember 2017 bei acht Gelegenheiten insgesamt 22 Diebstähle. Das ist soweit unbestritten, wie aus einem kürzlich gefällten Urteil des Aargauer Obergerichts hervorgeht.

«Er delinquierte in verschiedenen Kantonen; sein Handeln wurde erst durch polizeiliche Intervention gestoppt. Insgesamt erbeutete er dabei einen Betrag von rund 6000 Franken. Hauptsächlich entwendete er Bargeld und Portemonnaies samt Karteninhalt», halten die Richter fest. Das Diebesgut holte sich Philipp mit dem Aufbrechen von total 22 Schliessfächern in den Garderoben von Bade- und Wellnessanstalten.

Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte ihn deshalb Anfang 2022 wegen gewerbsmässigem Diebstahl, gewerbsmässigem betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (DVA) und wegen mehrfacher Sachbeschädigung zu 30 Monaten Freiheitsstrafe.

Handtasche neben dem Abfalleimer gefunden?

Mit seiner folgenden Beschwerde ans Obergericht wehrte sich Philipp, er sei nicht des gewerbsmässigen, sondern nur des mehrfachen betrügerischen Missbrauchs einer DVA schuldig zu sprechen. Er bestritt ausserdem auch, eine Autoscheibe am Nachmittag des 26. Oktobers 2017 auf dem Parkplatz der Emaus-Kapelle in Zufikon eingeschlagen zu haben.

Dort soll Philipp nach dem Einbruch die Beifahrertüre geöffnet und sich eine im Auto liegende Handtasche mit Inhalt wie einer Bankkarte geschnappt haben. Der Beschuldigte behauptete aber, die Handtasche lediglich neben einem Abfalleimer auf dem Parkplatz gefunden zu haben. Zweifelsfrei bewiesen ist aber auch, dass nur wenige Minuten später, die Bankkarte an der Zufiker Avia-Tankstelle von Philipp benutzt worden ist.

Sowohl das Bezirksgericht wie auch das Obergericht halten Philipps Argumente, dass ein anderer Täter die Autoscheibe eingeschlagen hat, aber für völlig unplausibel und für eine reine Schutzbehauptung. Und sie zweifeln nicht an seiner Täterschaft.

«Dass eine Täterschaft, die zur Erlangung einer Handtasche extra eine Autoscheibe einschlägt, diese Handtasche gleich in der Nähe mit der in ihr enthaltenen Bankkarte auf den Boden stellt und sodann zufälligerweise der Beschuldigte genau in diesem Augenblick dort vorbeikommt und diese Handtasche erblickt und daraus die Bankkarte entnimmt, liegt komplett ausserhalb einer vernünftigen Betrachtungsweise», so das Obergericht.

Mit den Taten seine Spielsucht finanziert

Die Oberrichter sind im Weiteren auch der Ansicht, dass Philipps Verhalten mit den Diebstählen als gewerbsmässig zu betrachten ist. «Mit Blick auf die Bargeldbezüge kann von einem systematischen Vorgehen gesprochen werden. Das System des Beschuldigten muss zudem als altbewährt bezeichnet werden, nachdem er bereits in früheren Jahren nach dem gleichen Muster vorging und in den letzten neun Jahren über sieben Mal wegen (teils versuchten) betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage verurteilt wurde.»

Als Grund für sein Verhalten gab Philipp seine Spielsucht und Schulden von rund einer Million Franken an. Für das Obergericht steht aber in seinem Urteil fest, dass er mit seinen krummen Geschäften seine Spielsucht und seinen Lebensunterhalt finanzierte: «Mithin hat er den aus seiner Sicht einfachsten Weg gewählt.»

Erschwerend kommt hinzu, dass er seit 2013 praktisch jährlich wegen Diebstahls und Delikten mit gestohlenen Bank- oder Kreditkarten verurteilt worden war. Aktuell sind auch wieder vier weitere Strafverfahren bei der Oberstaatsanwaltschaft sowie eine Strafuntersuchung bei der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis hängig.

Das Obergericht bestätigt nun das vorinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Bremgarten von 30 Monaten Freiheitsstrafe. Ausserdem muss Philipp diverse Kosten übernehmen und Schadenersatz bezahlen. Er kann noch an die nächste Instanz, das Bundesgericht, rekurrieren.