Muri «Socken machen Leute» – Freiämterinnen färben den Alltag mit ihren italienischen Socken bunt Die beiden Murianerinnen Angela Barberio und Luisa Carrieri bringen Farbe in den Alltag. Ihre ColorSocks werden von einem Familienbetrieb in Italien hergestellt und online mit witzigen Sprüchen garniert.

Die ColorSocks bringen Farbe und Feriengefühle in den grauen Alltag. Printscreen / www.colorsocks.ch

Inspiriert durch Gottfried Kellers berühmten Satz «Kleider machen Leute» haben sich zwei Freiämterinnen entschieden, mehr Farbe in den tristen Alltag zu bringen. Auf ihrer Website www.colorsocks.ch schreiben sie: «Wir, zwei Damen mit italienischen Wurzeln, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, haben ColorSocks aus der Überzeugung ins Leben gerufen, dass Socken der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sind und Beachtung finden.»

Die farbenfrohe modische Selektion von qualitativ hochstehenden Socken soll den Kundinnen und Kunden Freude bereiten, Abwechslung und hohen Tragekomfort bieten: «Jeden Tag, auf Schritt und Tritt.»

Hergestellt von einem Familienbetrieb in Italien

«Die Kombination von italienischem Design, nachhaltiger Produktion und Schweizer Qualitätsbewusstsein sind die Grundpfeiler unserer Geschäftsphilosophie», heisst es weiter. «Unsere Wertschätzung für die Kunden geht über ColorSocks hinaus: Wir stellen sicher, dass deine Socken sorgfältig von Hand verpackt und in einem stilvollen Look an dich geliefert werden.»

Hergestellt werden die Socken im Heimatland der beiden Firmengründerinnen: «Unsere Socken werden ausschliesslich in Italien produziert. Dabei verwendet der über 30-jährige Familienbetrieb nur die feinste Baumwolle aus Ägypten», schreiben sie. «Made in Italy» steht in ihren Augen «für stilvolle Mode, modernes Design und herausragende Qualität».

Witzige Sprüche und Verpackung der Integra

Das Einzigartige an ihrer frischgebackenen Firma ist, dass jeder Kunde ohne Abo oder Verpflichtungen seine eigene ColorSocks-Box individuell zusammenstellen kann. Diese wird dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Integra in Wohlen von Hand individuell abgepackt. Und zwar in Boxen, die ebenfalls direkt von der Integra hergestellt werden. Schön ist ausserdem, dass die Muster der Socken auf der Website italienischen Städten zugeordnet und mit witzigen Sprüchen versehen sind. Zur Linie «Verona» steht dort beispielsweise:

«Hätte Romeo ColorSocks getragen, wäre nicht nur Julia verzaubert worden.»