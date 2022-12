Muri Die Idee kam von einer Lernenden: Pflegimuri gewinnt für ihr Projekt Ökopflegi den 11. Energiepreis Sie heizt mit Holzpellets, ersetzt Medikamentenbecher aus Plastik durch Keramikschälchen und rettet Lebensmittel vor dem Abfalleimer. Was das Sparen von Energie und Ressourcen angeht, handelt die Pflegimuri vorbildlich. Deshalb wurde sie mit dem diesjährigen Energiepreis ausgezeichnet.

Gemeinderat Beat Küng (rechts) und Energieforumspräsident Stefan Staubli (links) überreichen dem Team der Pflegimuri den Energiepreis 2022. Melanie Burgener

Man stelle sich einen kleinen Medikamentenbecher vor, wie er typischerweise auf den Esstischen in Alters- und Pflegeheimen steht. Werden 146'000 dieser Plastikbehälter aneinandergereiht, reicht die Schlange von Muri bis nach Boswil und wieder zurück. Die Pflegimuri hätte mit ihrem Verbrauch einmal pro Jahr eine solche Strecke legen können.

Doch in diesem Jahr geht diese Rechnung nicht mehr auf. Denn die Pflegeinstitution serviert ihren Bewohnerinnen und Bewohnern die Medikamente neu in wiederverwendbaren Keramikschälchen. Auch der Plastik wird neu im ganzen Haus getrennt und seit vergangenem Dezember konnte die Essensverschwendung minimiert werden.

In der Pflegimuri werden die Tabletten neu nicht mehr in Plastikbechern, sondern in schönen Keramikschälchen serviert. Melanie Burgener

Erarbeitet wurden diese Energiesparmassnahmen im Rahmen des Projektes Ökopflegi – einem Projekt mit grossem Vorbildcharakter, wie Gemeinderat Beat Küng lobt. Aus diesem Grund haben sich Küng und die anderen Jurymitglieder auch dazu entschieden, die Pflegi in diesem Jahr mit dem Muri Energiepreis auszuzeichnen.

Nachahmer sind ausdrücklich erwünscht

Mit dem Preis, der mit 2000 Franken dotiert ist, zeichnen das Muri Energieforum und der Gemeinderat seit elf Jahren besonders effiziente oder sparsame Beispiele im Bereich Energieproduktion aus. «Bei der Bewertung haben wir keine genaue Liste, in der wir Punkte verteilten», erklärte Stefan Staubli, Präsident des Muri Energieforums, an der Preisverleihung am Dienstagabend.

Vielmehr werde darauf geachtet, welche eingereichten Projekte besonders viel Energie und Ressourcen einsparen und welche ebendiese Vorbildfunktion haben. Denn: «Nachahmer und Trittbrettfahrer sind in diesem Fall ausdrücklich erwünscht», betonte Staubli. Die Pflegi erfülle nicht nur in einer, sondern gleich in mehreren Kategorien, die sich die Jury anschaut, die Vorgaben.

Zum Beispiel in der Ressourcenschonung, beim Energiesparen oder bei der Anwendung erneuerbarer Energien. Denn bereits seit 2008 beheizt die Institution alle ihre Gebäude auch viele weitere in der Umgebung über einen Wärmeverbund mit ihrer CO 2 -neutralen Holzschnitzelheizung. Dass nun zusätzlich in vielen anderen Bereichen gespart wird, ist zum Grossteil einer Lernenden zu verdanken.

In einem Jahr 200 Mahlzeiten gerettet

2020 sei die junge Frau beim Pflegi-Direktor Thomas Wernli im Büro gewesen und hätte ihn nach dem ökologischen Fussabdruck der Institution gefragt. «Ich antwortete, wir hätten einen guten. Daraufhin hat sie ihre Augen gerollt und mir einen Medikamentenbecher gezeigt», erinnerte sich Wernli.

Ihr Anliegen, den Verbrauch von Energie und Ressourcen zu reduzieren, wurde in einer Arbeitsgruppe aufgenommen. Verschiedene Massnahmen wurden daraufhin umgesetzt. Nebst den neuen Medikamentenbechern gehört auch die Essensverwertung dazu. Seit vergangenem Dezember ist die Pflegi Mitglied auf der App «Too Good To Go» und konnte so bereits rund 200 Mahlzeiten retten.

Martina Bachmann (links) und Anne Krättli präsentierten vor einem Jahr das Projekt «Too Good To Go» der Pflegimuri. Melanie Burgener

(2. Dezember 2021)

Zudem wurde auch ein neues Plastiktrennsystem für Mitarbeitende und Bewohnende erarbeitet. Dass das in einer grossen Institution funktioniere, findet Gemeinderat Küng beeindruckend. «Privat ist es einfach, kleine Massnahmen umzusetzen. Doch etwas zu erarbeiten, das von so vielen Leuten aufgenommen wird, ist schwieriger», sagte er.

Die Lernende selbst war an der Preisverleihung nicht anwesend. «Leider», bedauerte Stefan Staubli und ergänzt lachend: «Sonst hätte ich sie jetzt umarmt.» Das gewonnene Geld wird die Pflegi in ein E-Bike investieren. Damit können die Mitarbeitenden künftig ihre Botengänge zum Spital oder der Apotheke klimaneutraler erledigen.