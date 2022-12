Jonen Schule Jonen bekommt einen Olympioniken als Schulleiter: Stefan Späni übernimmt im Sommer für Walter Koch Der neue Leiter der Schule Jonen und der Kreisschule Kelleramt hat eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen. Der ehemalige Profisportler Stefan Späni war als Nordisch-Kombinierer an den Olympischen Spielen und hat die Nati gecoacht.

Schule Jonen und Kreisschule Kelleramt: Der neue Schulleiter heisst Stefan Späni. zvg

Der ehemalige Niederwiler Gemeindeammann Walter «Wädi» Koch wird per Ende des Schuljahres 2022/23 auch als Leiter der Schule Jonen und der Kreisschule Kelleramt pensioniert. Das nach verdienten 32 Jahren als Lehrer und Schulleiter an der Schule. Nun können der Gemeinderat Jonen und der Vorstand der Kreisschule Kelleramt seinen Nachfolger präsentieren. Er heisst Stefan Späni und hat eine spannende Lebensgeschichte.

Späni ist 56 Jahre alt und wohnt in Brugg. Der frühere Profisportler startete in der Disziplin Nordische Kombination an den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary. Nach Beendigung seiner aktiven Sportlerlaufbahn amtete er als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Danach verantwortete er über ein Jahrzehnt das betriebliche Gesundheitsmanagement einer Grossbank, wo er auch in die Entwicklung von Führungsseminaren involviert war.

Amtsantritt zum neuen Schuljahr

Anschliessend absolvierte Späni die Ausbildung zum zertifizierten Schulleiter und leitete erst die Schule in Menziker und danach bis heute jene in Ehrendingen. In Jonen wird er seine Tätigkeit zu Beginn des Schuljahres 2023/24 aufnehmen.

In einer Mitteilung aus dem Gemeindehaus Jonen heisst es: «Der Gemeinderat und der Vorstand der Kreisschule sind überzeugt, dass Stefan Späni das passende Rüstzeug für die vielseitige Stelle als Schulleiter der beiden Schulen mitbringt.» Behörden, Lehrerinnen und Lehrer und die Bevölkerung heissen ihn schon heute herzlich willkommen «und wünschen ihm Befriedigung und Erfolg in seiner anspruchsvollen Tätigkeit».