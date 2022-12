Die ibw hat in diesem Jahr erstmals am «Swiss Arbeitgeber Award» teilgenommen – und dies mit Erfolg: In der Kategorie «Mittelgrosse Unternehmen mit 100 bis 249 Mitarbeitenden» gehört sie zu den prämierten Unternehmen und darf nun das Label «Top-Arbeitgeber» verwenden.

Die Auszeichnung ist besonders wertvoll, weil sie einzig auf einer Umfrage unter den Mitarbeitenden basiert. Peter Lehmann, Vorsitzender der ibw-Geschäftsleitung, freut sich sehr über das Ergebnis: «Die Auszeichnung ist eine Genugtuung für unsere Arbeit in den letzten Jahren – aber auch eine Verpflichtung, uns weiter zu verbessern, um auch künftig ein führender, attraktiver Arbeitgeber in der Region zu bleiben.» (az)