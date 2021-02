Fasnacht im Freiamt Schnitzelbänke: Das «Triangeli» erzählt von Wohlen, der Schweiz und seiner generösen, wehrbaren Frau Auch Urs Senn, vielen besser bekannt als der Wohler Schnitzelbänkler «s'Triangeli» liess es sich nicht nehmen, das Jahr 2020 mit seinen Versen Revue passieren zu lassen. Auch wenn er diese nun eben vom Homeoffice aus in die Welt hinaus erzählt.

«S'Triangeli» wäre bereit für seine Schnitzelbänke – muss nun aber im Homeoffice bleiben zvg

Natürlich lässt auch «s'Triangeli» sich über Corona und die Maskenpflicht aus. Er sieht allerdings nicht nur Negatives an den vom Bund auferlegten Regeln:

Mer sett die vom Bund verordnet Maskepflicht nid nur unterstütze,

Wil sie mithilft, eus und andri im Viirekampf z’beschütze.

Die Maskepflicht macht au ästhetisch Sinn, denn mi dunkt’s durchuus,

Viel Lüüt gsäächid mit verhülltem Gsicht bedüütend besser us.

Doch dann geht er gerne und mit spürbarem Genuss auf ein paar Themen aus seiner Heimatgemeinde Wohlen ein.

My Frau isch scho im Taekwondo e richtigi Granate,

Und jetzt goht sie neu is Kickboxtraining und au no is Karate.

Werum sie viermool wöchentlich drei Stund lang wott trainiere?

Sie möcht' z'Wohle ohni Prügel z'hole über de Bahnhofplatz spaziere.

Was de Kanal vo Büelisacher agoht: Ich ha mich informiert!

Ich ha das schwierige Gländ und all Kunstbaute iigehend inspiziert;

Ich ha d’Wassermängi gmässe und Ströömig observiert;

I bi d’Stäge ue und abe gloffe, ha Tritthöchi kontrolliert.

Mys Fazit: S’ bruucht nid elf Lüüt, wo über e Löösig knaatsche:

Es bruucht zwöi Böckli und es Brätt! De chasch über s’Wasser laatsche.

Die ganz Wält hed glachet über Düütschland wäg dem Flugplatz in Berlin,

Wo's ändtlich i Betrieb gnoh händ, fascht zäh Johr nach Termin.

Do z'Wohle füehlt mir mit Berlin. Mir weiss us eigener Erfahrig,

Wie aaspruchsvoll so Grossprojekt sind, wie heikel i de Plaanig.

Sid 20 Johr hirnet's uf de Gmeind, - und sie gänd s'Beschte, wo sie händ -,

A dem mega Wohler Grossprojekt, em Abfallreglemänt.

My Frau und ich tüend eus zur Wiehnacht nümme gross beschänke

Und gähnd denn mit em Gspaarte öpperem öppis, wo mir vonem dänke,

Er heigi's nötiger als mir und au no Freud, dass öpper ane dänkt.

Hüür hämmir zum Bispiil im Christoph Weibel ei Woche Feerie gschänkt.

Mir stell’ sich vor – nur so zum Gspass – de Trump, de göi is Chloschter,

Und d’Metzger uf de ganze Wält tüegid nur glücklichs Vieh verwurschte.

Mir stell' sich vor, di Lingge wärid weniger dogmatisch,

S'Rächt immer grächt und logisch und China demokratisch.

Mir stell sich vor, d'Lüüt würde sich nid wäg' jedem Seich empööre,

Anderi Meinige würde interessiere und nid zum vornherein scho stööre.

Mir stell’ sich vor, die Soziale Meedie wurdid weniger gschämig,

Und Gmeind Wohle fänd’ e Sponsor, wo alli Schulde übernähmi.

Das alls schiint möglich, neuerdings! Für e Bewiis do chan i sorge:

De Armin Geissmann isch do z’Wohle schliesslich au Friedesrichter worde.

Doch neben Wohler und Freiämter Themen bekommen beim «Triangeli» auch gerne nationale Themen und vor allem Personen ihr Fett weg. Auch hier spürt man förmlich, wie der ehemalige Lehrer das Verseschmieden genossen hat.

Ich finde's schaad, lost d’SVP neuerdings uf d’Warner

Und wählt als Presidänt de Chiesa anstatt de Rowdy Glarner.

De Glarner wär e Sääge gsy! Mit sym tublige Gebaare

Hätti de die SVP im Schnuuz und volles Rohr a die nächsti Wand ue gfahre.

De wältbekannti Retter Barry isch e Bernhardiner;

Und das fluffig-fein Gebäck mit Konfi, das isch e Berliner.

E ganz speziell kreierte Wy isch de Gwürztraminer;

Und fromm und arm und solidarisch läbid Kapuziner.

Schlitzohrig, schelmisch-pfiffig Buebe sind sogenannt Schlawiner;

Nur de gueti Cassis isch rein nüüt, ussert halt Tessiner

Wennt älter wirsch, verstohsch nümm alles, dasch au nid so schlimm.

Nimm’sch’s glassner, weisch, nid jede Furz isch e neu Wind.

Doch no öppis würd’ i gärn erläbe: Hoffnig, tue mi nid verloh!

Ich möcht’ eifach gärn emol de Petkovic bim Interview verstoh.