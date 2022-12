Fahrplanwechsel Viel Positives fürs Freiamt: Neu fährt der Bus zum Spital Muri im Halbstundentakt Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel im öffentlichen Verkehr. Dieser bringt dem Freiamt erneut Verbesserungen im Busbereich, für die zum Teil seit vielen Jahren gekämpft wurde.

Die alte Bushaltestelle mit dem neuen Namen «Spital Muri» ist eingeweiht, pünktlich zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022. zvg

Die Bushaltestelle «Spital Muri» ist nicht neu, doch konnte sie am Donnerstag dennoch gross gefeiert werden. Nicht nur hat sie einen neuen Namen bekommen, vorher hiess sie noch «Kreisspital Muri». Noch viel mehr Grund zum Feiern ist, dass der Bus vom Bahnhof Muri her die Haltestelle nun im Halbstundentakt anfährt.

Das Anliegen, dass das Spital besser ans ÖV-Netz angebunden werden soll, ist Jahrzehnte alt, schreibt Reto Widmer, Präsident der Kommission Öffentlicher Verkehr der Regionalplanungsverbände Unteres Bünztal und Oberes Freiamt. Möglich macht diese Erschliessung eine Verlängerung der Buslinie 217 von Affoltern am Albis über Merenschwand nach Muri, die nun direkt zur Haltestelle «Spital Muri» verkehrt. Er freut sich:

«Vorbei sind die Zeiten, wo das Spital Muri – im Gegensatz zu den meisten anderen Spitälern im Aargau – nur mit ein paar einzelnen Kursen angefahren wurde.»

Dabei ist das nur eine der Verbesserungen, die der Fahrplanwechsel am 11. Dezember fürs Freiamt bereithält.

Ein Highlight sind die Anschlüsse an die neue Limmattalbahn

Nebst dem laufenden Ausbau im Angebot der Linie 340 Wohlen–Meisterschwanden und der Inbetriebnahme der Umfahrung Mellingen können die Pendler der Linie 444 (Bremgarten–Zürich Enge) nun wieder in Sihlcity Nord aussteigen. Der Halt wurde nach einer einjährigen Pause wieder eingeführt.

Eines von Widmers Highlights für den 11. Dezember liegt ausserhalb des Freiamts: «Die grösste überregionale Angebotserweiterung im Bahnbereich stellt zweifellos die Inbetriebnahme der durch Aargau Verkehr betriebenen Limmattalbahn zwischen Schlieren und Killwangen dar.» Diese neue Bahn schliesst nahtlos an die Stadtzürcher Tramlinie 2 an und bedient sämtliche wichtigen Stationen im Limmattal. «Sie verkehrt im Viertelstundentakt und stellt direkte Anschlüsse von der Bremgarten–Dietikon-Bahn her.»

Am Donnerstagnachmittag wurde die neu benannte Bushaltestelle beim Spital Muri eröffnet. zvg

Unerfreulich für die Freiämter Bahnreisenden auf der Linie 653 sind dagegen der vorübergehende Wegfall von je einem Halt der S26 an Werktagen in Dottikon-Dintikon (um 16.37 Richtung Rotkreuz) sowie in Boswil-Bünzen (um 16.50 Richtung Muri). «Die beiden Stationen werden jedoch von kurz danach beziehungsweise vorher verkehrenden Zügen der S26 bedient», gibt Widmer Entwarnung.

Widmer freut sich schon auf den Dezember 2023

Ausserdem blickt Widmer voraus: «Im Weiteren ist eine Neukonzeptionierung der Linie 341 Wohlen–Waltenschwil–Rottenschwil (–Muri) im Gange.» Diese soll Waltenschwil ab Wohlen per Dezember 2023 im durchgehenden Halbstundentakt von Montag bis Freitag sowie Bünzen, Besenbüren und Rottenschwil im seit langem gewünschten Stundentakt an sieben Tagen pro Woche erschliessen. Allerdings mit einem Wegfall der kaum frequentierten Verlängerung nach Muri.

Zudem werden beim Kanton in den nächsten Monaten die Möglichkeiten zur Realisierung des gewünschten Anschlusses in Rottenschwil Richtung Zürich geprüft, informiert Widmer weiter. Und die Einführung des Konzepts «Wohlen Süd» bringe in einem Jahr an Werktagen zusätzlich eine neue stündliche Erschliessung des Waltenschwiler Ortsteils Büelisacker mit öffentlichem Verkehr.