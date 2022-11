Büttikon Statt einem Plus gibt's ein Minus von 1,6 Millionen Franken: Gemeinderat muss Zahlen der Elektra korrigieren Der Büttiker Gemeinderat musste an der Gmeind sein Budget deutlich korrigieren. Grund dafür ist, dass er die schlechten Prognosen für die Strompreise 2023 noch nicht einberechnen konnte, als er im August sein Gemeindebüchlein druckte. Gemeinderat Christian Camenisch erklärt das.

Auch in Büttikon wird der Strom teurer. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden das aber erst 2024 zu spüren bekommen. Vorerst zahlt die Elektra die Erhöhung aus dem Eigenvermögen. zvg (Archiv)

Bisher waren die Büttikerinnen und Büttiker zufrieden mit ihrer gemeindeeigenen Elektra. Sie kaufte zuverlässig Strom ein, hielt die Leitungen in Schuss und wies jährlich eine ansehnliche Bilanz aus. Auch in den Unterlagen zur Wintergmeind am 15. November sah es aus, als ginge das so weiter: Für die Elektra war ein Plus von 210'000 Franken budgetiert.

«Einige Anwesende waren schon schockiert, als wir ihnen gestern dann den Änderungsantrag präsentierten», sagt Gemeinderat Christian Camenisch am Mittwochmorgen nach der Gmeind. Gemeindeschreiber Lukas Isler erklärt: «Aus Transparenzgründen war es dem Gemeinderat wichtig, die realen Zahlen schon an der Budgetgmeind aufzuzeigen, nicht erst als Abrechnung.»

Im Klartext: Die Elektra Büttikon muss für 2023 statt den 210'000 Franken plus ein Minus von 1,6 Mio. Franken budgetieren. Camenisch sagt: «Wir sind froh, dass die Leute bereits wussten, dass der Strompreis im kommenden Jahr vielerorts deutlich teurer wird. So waren sie nicht ganz unvorbereitet.»

Sie versuchten, den Strom in Tranchen zu kaufen und zu sparen

Er erklärt, wie in Büttikon normalerweise Strom eingekauft wird: «Anfang Jahr schauen wir uns jeweils auf dem Markt um und kaufen im April/Mai den Strom fürs kommende Jahr zum tagesaktuellen Kurs ein. Das ging bisher immer gut. Doch dieses Jahr war der Strom viel teurer geworden.»

Statt tagesaktuell zu kaufen, beschlossen sie, den Strom stattdessen in Tranchen über sechs Monate hinweg zu bestellen. «Jeden Monat kauften wir eine Tranche zum dann aktuellen Preis ein. Was wir da noch nicht wissen konnten: So kamen wir genau in den Hype rein, als der Strom am teuersten war», sagt Camenisch, der als Teamleiter Technik im AEW-Regionalcenter Lenzburg täglich mit Strom zu tun hat.

Büttiker Bevölkerung muss erst 2024 mehr für den Strom zahlen

Weil die Elektra aber ein Eigenwirtschaftsbetrieb der Gemeinde Büttikon ist und die Gebühren für 2023 bereits feststehen, werden die deutlichen Mehrkosten im kommenden Jahr noch übers Elektravermögen gedeckt. «Dieses Kässeli beinhaltet im Moment rund 1 Mio. Franken, die normalerweise beispielsweise für Netzsanierungen verwendet werden», so Camenisch.

Nun haben die Büttikerinnen und Büttiker ein Jahr mehr Zeit, sich auf die Strompreiserhöhung vorzubereiten, die 2024 auf sie zukommen wird. «Es werden rund 500'000 Franken Schulden der Elektra resultieren, die wir über die Gebühren wieder reinholen müssen.» Camenisch ist bewusst, dass beispielsweise Landwirtschaftsbetriebe viel Strom verbrauchen. «Wir werden uns beraten und schauen, was wir tun können, damit niemand wegen des Strompreises Konkurs anmelden muss», verspricht er.

Er ist froh, dass die 60 Anwesenden von total 712 Einwohnenden Büttikons «verständnisvoll und konstruktiv» auf die Ankündigung reagiert haben. Die Gemeinde wird nachts zwischen 0.30 und 5 Uhr die Strassenbeleuchtung zum Stromsparen abstellen. Camenisch bittet die Bevölkerung, ebenfalls Strom zu sparen.

Alle Anträge – neben dem Budget zwei Stellenerhöhungen und der Austritt aus dem regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzdienst – wurden grossmehrheitlich gutgeheissen.