Abtwil «Der Alltag ist wieder eingekehrt»: Nach einem halben Jahr sinken die Umsätze im ersten digitalen Dorfladen im Freiamt Seit sechs Monaten hat Abtwil einen digitalen Dorfladen. Besonders im Sommer hat das neue Angebot viele Leute angezogen. Doch unterdessen hat der Run wieder etwas nachgelassen. Mitinitiantin Priska Amhof zieht ein erstes Fazit.

Der digitale Dorfladen «La petite épicerie» in Abtwil ist seit einem halben Jahr geöffnet. Die Initianten ziehen eine erste Bilanz. Bild: zvg

Dass der Abtwiler Dorfladen einst als Schiffscontainer auf den Gewässern der Welt unterwegs war, das ist heute kaum vorstellbar. Unterdessen wurde das 12 Meter lange und 2,5 Meter breite Häuschen aussen mit Holz verkleidet. Im Innern stehen Regale, gefüllt mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln und vielen weiteren Produkten für den täglichen Gebrauch.

Bedient wird der Dorfladen aber nur selten von angestelltem Personal. Denn die Tür des Containers lässt sich von der Kundschaft jederzeit selbst mit einer App öffnen. Auch bezahlt wird digital. Mit diesem Konzept des jungen Start-up-Unternehmens «La petite épicerie» aus dem Welschland wurde im Oberfreiämter Dorf das Bedürfnis vieler Bewohnerinnen und Bewohner gestillt.

An einer Infoveranstaltung im Oktober 2021 durfte die Abtwiler Bevölkerung das Konzept von «La petite épicerie» zum ersten Mal testen. Melanie Burgener

Eine Bevölkerungsumfrage hat 2020 ergeben, dass sich ein Grossteil von ihnen wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Ort wünscht. Als dann die damalige Frau Vizeammann Priska Amhof und Gemeinderat Roland Bühler im November 2021 mit der Idee eines Ladens nach dem Konzept von «La petite épicerie» vor die Gemeinde trat, war die Begeisterung dementsprechend gross.

Viele Abbelerinnen und Abbeler waren dankbar, dass Amhof und Bühler sich so stark für dieses Anliegen einsetzen und für den Dorfladen sogar eine eigene Firma gründen und somit das Risiko auf sich nehmen. So bewilligten sie denn auch den Kredit von 48'000 Franken für die Grundkosten der ersten paar Jahre und das Containerdepot von 40'000 Franken.

Mit dem Alltag sinken die Umsätze

Unterdessen ist der digitale Dorfladen in Abtwil bereits seit über sechs Monaten geöffnet. Der anfängliche Run auf das neue und langersehnte Angebot ist mittlerweile wieder etwas abgeklungen, wie Priska Amhof und Roland Bühler feststellen müssen. «Wir hatten einen sehr guten Start, und auch während des Sommers lief der Laden sehr gut», beginnt Amhof zu erzählen.

Sie ergänzt: «Wahrscheinlich sind viele zu Beginn aus Gwunder vorbeigekommen. Jetzt merken wir, dass der Alltag wieder eingekehrt ist.» Und wenn es draussen nass und kalt ist, werde der Laden ebenfalls weniger besucht. Die Umsätze seien wieder zurückgegangen, besonders an den Wochentagen. «Am Wochenende läuft es immer noch gut. Da kauft man, was man so spontan benötigt», so Amhof.

Damit hätten die beiden Initiierenden auch gerechnet und würden das der Bevölkerung auch nicht vorwerfen. Dennoch seien sie auch darauf angewiesen, dass diese auch mal grössere Einkäufe in ihrem Geschäft erledigen, betont Amhof. «Auch für unsere Lieferanten ist das wichtig. Sie nehmen ja auch den Aufwand auf sich, den Laden selbst zu bestücken. Deshalb sind sie auf Umsatz angewiesen», sagt die ehemalige Gemeinderätin.

Auch ältere Menschen kommen mit der App zurecht

Doch unter dem Strich laufe der erste digitale Dorfladen der welschen Firma in der Deutschschweiz gut. Auch mit der Technik haben sich die meisten Abbelerinnen und Abbeler angefreundet. «Es funktioniert sehr gut und wir haben nur sehr selten Rückmeldungen, dass etwas nicht klappt», sagt Amhof. Auch viele ältere Personen hätten das System im Griff.

Im vergangenen Mai wurde der rund sieben Tonnen schwere Container in Abtwil angeliefert. zvg

«Wir haben gemerkt: Wenn der Wille da ist, dann können das alle. Das gilt für die 80-Jährigen wie für die jüngeren Generationen.» So würden momentan jene Zeiten, in denen der Laden bedient wird, fast nicht mehr genützt werden.

Das System von «La petite épicerie» strahlt von Abtwil in weitere Gemeinden ennet des Röstigrabens aus. «Wir wurden schon ein paar Mal kontaktiert und unser Laden wurde auch schon besichtigt. Unterdessen laufen mindestens zwei weitere neue Projekte in der Deutschschweiz», freut sich Amhof.