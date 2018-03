Auch im digitalen Zeitalter spielen 94 Prozent der Jungen und 86 Prozent der Mädchen in ihrer Freizeit immer noch mindestens einmal pro Woche draussen oder drinnen. Spielen und Sport treiben seien damit weiterhin "die liebsten Freizeitbeschäftigungen" der Primarschülerinnen und Primarschüler, schreibt die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in der MIKE-Studie (Medien, Interaktion, Kinder, Eltern).

Digital und klassisch unterwegs

Die ZHAW untersuchte das Mediennutzungsverhalten der Primarschülerinnen und -schüler im letzten Jahr: 1128 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren und über 600 Elternteile in den drei grossen Sprachregionen wurden dafür befragt.

Demnach ist die Generation der Sechs- bis 13-Jährigen sowohl in den digitalen wie auch in den klassischen Medien unterwegs. Letztere werden trotz Digitalisierung weiterhin am häufigsten genutzt: Mehr als drei Viertel der Kinder sieht mindestens einmal pro Woche fern, hört Musik oder liest Bücher.