Trend zur Nähe

Schmid sieht für den Schweizer Wintertourismus zudem Rückenwind durch die aktuellen Gästetrends. So macht er unter anderem eine Renaissance der Nähe aus. Schweiz Tourismus hofft demnach, dass Schweizerinnen und Schweizer - aber auch die Europäerinnen und Europäer - wieder vermehrt im Inland respektive nahen Ausland Ferien machen.

Die Marketingorganisation des Schweizer Tourismus will dazu aber auch selbst beitragen. Unter dem Titel "Upgrade Your Winter" lanciert Schweiz Tourismus neben den üblichen Marketingmassnahmen zusammen mit der Branche unter anderem drei neue Angebote.

So sind in dieser Wintersaison in 30 Skigebieten Tageskarten bereits am Vortag ab 15 Uhr gültig. Alle Schweizer Skischulen bieten zudem neu einen dreitägigen Skikurs mit Erfolgsgarantie an. Jeder Anfänger oder jede Wiedereinsteigerin soll danach eine blaue Piste bewältigen können.

Schliesslich erweitert SchweizMobil sein Angebot. Ab dem 1. Dezember sind auf der Internetplattform neben Wander-, Bike-, Skating- und Kanurouten neu auch Karten abrufbar, die Winterwanderwege, Schneeschuhtrails, Langlaufloipen und Schlittelpisten aufzeigen.

Aufgebesserter Winter

In der Werbekampagne versucht Schweiz Tourismus gemäss dem diesjährigen Motto den Schweizer Winter als einen "aufgebesserten Winter" zu verkaufen. So sollen die Berge in der Schweiz höher, die Spur im Schnee tiefer und das Erlebnis intensiver sein, wie Schmid sagte. Gleichzeitig warnte er trotz besseren Aussichten vor allzu grosser Euphorie in der Branche.

So gebe es nämlich auch drei Entwicklungen, die für Hoteliers und Bergbahnen eine grosse Herausforderung darstellten. So würden einerseits die Winter durch den Klimawandel immer kürzer. Im Vergleich zu 1970 beginne heute der Winter 12 Tage später und ende 25 Tage früher. Zudem stagniere die Zahl der Skifahrerinnen und Skifahrer, und die Aufenthaltsdauer werde immer kürzer.