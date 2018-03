Doch gestern sagte Konzernchefin Jasmin Staiblin auf der Jahresmedienkonferenz, sie sei noch nie so zuversichtlich für das Unternehmen gewesen. Was ist geschehen? Alpiq hat es unter der Managerin geschafft, die Schulden zu reduzieren. Investitionen wurden auf das Nötigste zurückgefahren und jeder Franken, den man aus Verkäufen von Betriebsteilen lösen konnte, wurde in den Schuldenrückbau gesteckt. Das «Bilanzmanagement» wurde intensiviert, das heisst, die Ausgaben wurden so weit wie möglich gestreckt und die Einnahmen schneller einkassiert. Per Ende Jahr belief sich die Nettoverschuldung des Konzerns auf 700 Millionen Franken – 200 Millionen Franken weniger als im Jahr davor. Dem steht ein Zufluss an Einnahmen in Form von flüssigen Finanzmitteln gegenüber, der in den vergangenen Jahren deutlich weniger stark gesunken ist als die Verschuldung. Das bedeutet, dass die Firma ihre Kapazität zur Bedienung der Schulden verbessert hat.