25 neue Verwaltungsräte wurden an den bisher abgehaltenen Generalversammlungen bestellt - davon waren neun Frauen. Somit amtieren inzwischen 76 Frauen in den Verwaltungsräten der Unternehmen im Swiss Leader Index (SLI), wie eine am Freitag veröffentlichte Analyse der Personalberatung Heidrick & Struggles ergab. Im Vorjahr waren es 67.

Das entspreche einem aktuellen Anteil von 25 Prozent nach 22 Prozent 2018. Bei Zurich Insurance sind mit fünf von elf Mitgliedern knapp die Hälfte weiblich, was den grössten Frauenanteil unter den untersuchten Firmen ausmache. Auch das jüngste neu gewählte VR-Mitglied ist mit der 43-jährigen Sandra Lathion-Zweifel von Swisscom eine Frau.

Schweiz hinkt international hinterher

27 der 30 Unternehmen, die zum SLI-Börsenindex gehören, haben ihre Generalversammlungen 2019 bereits abgehalten. Ausnahme bildet unter anderem Alcon: Die erste GV des Anfang April von Novartis abgespaltenen Unternehmens wird 2020 stattfinden. Die Generalversammlungen von Logitech und Richemont, hier entspricht das Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr, sind erst im September 2019.

Der höhere Anteil von Frauen in den Verwaltungsräten sei erfreulich, denn es sei "unbestritten, dass Diversität einen positiven Effekt auf die Entwicklung und Kultur eines Unternehmens hat", liess sich Jacques Amey, Partner bei Heidrick & Struggles, in einer Mitteilug zitieren. Im internationalen Vergleich sei der Anteil von Frauen an der Spitze der grossen Schweizer Unternehmen aber nach wie vor tief.

Im Durchschnitt umfasst der Verwaltungsrat eines grossen Schweizer Unternehmens laut Heidrick & Struggles rund zehn Mitglieder. Richemont hat - wie auch bereits im vergangenen Jahr - mit 20 Mitgliedern den grössten Verwaltungsrat. Insgesamt haben die 30 SLI-Unternehmen 304 Verwaltungsräte auf der Lohnliste - drei weniger als im Jahr zuvor.