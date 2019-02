Zehnder hat letztes Jahr erneut massiv investiert. Etwa 24,4 Millionen Euro in Sachanlagen. Davon über 80 Prozent Europa, aber auch im fernen Osten. So kauften die Gränicher in der chinesischen Stadt Pinghu (Provinz Zhejiang) ein Grundstück für den Bau einer neuen Fabrik für Lüftungsgeräte.

Die in Gränichen beheimatete Zehnder Group veröffentlichte am Mittwochmorgen den Abschluss 2018. Er ist, unter anderem dank eines Effizienzsteigerungsprogramms wieder deutlich besser. Der ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für ein gesundes Raumklima, steigerte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um 3 Prozent auf 601.8 Millionen Euro. Die EBIT-Marge konnte damit von 4.0 auf 5.2% erhöht werden. Der Reingewinn belief sich auf 24.5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab.

Für die unmittelbar Zukunft ist der Konzern, der weltweit 3500 Personen beschäftigt und 15 Fabriken betreibt, leicht pessimistisch: Das Marktumfeld in den Hauptmärkten sei im zweiten Halbjahr 2019 zunehmend anspruchsvoller geworden, heisst es in der Medienmitteilung. „Wie sich die Handelskonflikte, der Brexit, der Immobilienmarkt in China oder die Leerwohnungsbestände in der Schweiz konkret auf den Geschäftsgang auswirken, ist schwer abzuschätzen“, heisst es in der Medienmitteilung.

Mit unverändert hoher Priorität arbeite das Unternehmen daran, mittelfristig eine EBIT-Marge von 8 Prozent zu erreichen. Die dafür eingeleiteten operativen Massnahmen, unter anderem ein Sparprogramm, würden weiterhin konsequent umgesetzt. „Für 2019 wird eine abermalige Ergebnisverbesserung angestrebt. Die strategische Ausrichtung bleibt unverändert – eine Wachstumsstrategie für Lüftungen und eine „Ernte“-Strategie für Heizkörper“, so das Unternehmen.

Anhaltend hohes Investitionsniveau

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung betrugen im Berichtsjahr 16.5 Mio. EUR (Vorjahr 17.7 Mio. EUR). Ein Grossteil davon wurde in Europa getätigt. Der Fokus in 2018 lag auf der Weiterentwicklung bestehender Produkte und der Produkteinführung in neue Märkte. So wurde beispielsweise das Lüftungsgerät ComfoAir E in Deutschland lanciert. Die neue Modellreihe wurde speziell für das Projektgeschäft und für Fertighäuser konzipiert.

Um das Produktangebot und die geografische Präsenz zu erweitern, setzt die Zehnder Group gezielt auch auf ergänzende Akquisitionen. In 2018 übernahm sie in Tallinn (EE) die auf die Planung, Installation und den Verkauf von Heizungs-, Raumklima- und Energielösungen spezialisierte Lüftungsfirma InteliVENT OÜ. In Finnland akquirierte die Zehnder Group die Lüftungsfirma Enervent mit Hauptsitz in Porvoo. Deren energieeffizienten und hochwertigen Lüftungsgeräte sind spezifisch auf die klimatischen und gesetzlichen Anforderungen der nordischen Länder ausgerichtet.

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte beliefen sich in der Berichtsperiode auf 24.4 Mio. EUR (Vorjahr 26.8 Mio. EUR). Davon wurden 20.7 Mio. EUR (Vorjahr 20.3 Mio. EUR) in Europa investiert. Hervorzuheben ist die Investition in die neue Produktionsstätte in Manisa (TR). Diese wurde im September 2018 wie geplant in Betrieb genommen. In China wurde in der rund 100 km südwestlich von Shanghai gelegenen Stadt Pinghu (Provinz Zhejiang) ein Grundstück für den Bau einer neuen Fabrik für Lüftungsgeräte erworben.

Starke Bilanz

Mit einem Eigenkapital von 283.1 Mio. EUR verfügte die Zehnder Group per Jahresende nach wie vor über eine hohe Eigenkapitalquote von 64% (Vorjahr 271.2 Mio. EUR respektive 65%). Die Nettoliquidität nahm im Berichtsjahr unter anderem bedingt durch die Akquisitionstätigkeit von 27.5 Mio. EUR auf 21.3 Mio. EUR ab. Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit erhöhte sich hingegen deutlich von 18.5 Mio. EUR auf 30.5 Mio. EUR.

Dividendenantrag im Rahmen der langfristigen Dividendenpolitik

Für das Geschäftsjahr 2018 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende von 0.80 CHF pro Namenaktie A vor. Die Ausschüttungsquote von 35% entspricht der langfristigen Dividendenpolitik der Zehnder Group, welche vorsieht, 30 bis 50% des konsolidierten Reingewinns auszuschütten.

Ausblick

Das Marktumfeld wird weiter anspruchsvoller, was sich schon im zweiten Halbjahr 2018 abgezeichnet hat. Wie sich die Handelskonflikte, der Brexit, der Immobilienmarkt in China oder die Leerwohnungsbestände in der Schweiz konkret auf den Geschäftsgang auswirken, ist schwer abzuschätzen. Mit unverändert hoher Priorität arbeiten wir daran, mittelfristig eine EBIT-Marge von 8% zu erreichen.

Die dafür eingeleiteten operativen Massnahmen werden weiterhin konsequent umgesetzt. Für 2019 wird eine abermalige Ergebnisverbesserung angestrebt. Die strategische Ausrichtung bleibt unverändert – eine Wachstumsstrategie für Lüftungen und eine „Ernte“-Strategie für Heizkörper. Der Fokus auf Innovation, Digitalisierung und neue Produkte wird verstärkt, um das Wachstum der Zehnder Group auch mittelfristig fortsetzen zu können. (AZ)