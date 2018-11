Der Online-Handel floriert, und mit ihm wächst auch die Zahl der Päckli-Diebstähle. Die Betrüger arbeiten mit verschiedenen Tricks, um gratis an Waren zu kommen, die sie in einem Online-Shop bestellen. Einige bestellen ein Paket an die Adresse einer anderen Person und klauen das Paket nach der Ankunft aus dem Briefkasten. Andere kleben ein Namensschild an den Briefkasten einer unbewohnten Wohnung und lassen sich das Paket dorthin schicken.

Solche Betrugsversuche haben in den letzten Jahren zugenommen, das bestätigt MediaMarkt gegenüber dieser Zeitung. Auch bei Digitec Galaxus ist die Zahl der Betrugsfälle gestiegen, parallel zur steigenden Anzahl der Bestellungen.