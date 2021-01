Xi Jinping und Angela Merkel kommen ans Online-WEF – aber was ist mit Singapur?

Das World Economic Forum (WEF) muss umdenken. Anstatt wie sonst immer in Davos, findet es 2021 auf zwei Wochen verteilt statt, einerseits ab Montag in digitaler Form, und dann ab dem 25. Mai vor Ort in Singapur. So lautet zumindest der Plan. Fragen von Journalisten, ob die Durchführung im asiatischen Stadtstaat angesichts der Pandemie-Lage nach wie vor realistisch sei und wer denn überhaupt komme, wichen die WEF-Manager am Montag an einer Online-Pressekonferenz aus. Wohl, weil sie selber keine gesicherte Antwort haben.

Lieber sprach Gründer Klaus Schwab über die digitale-WEF Woche, die «Davos Agenda». Angekündigt sind unter anderem folgende Gäste:

Xi Jinping, Präsident China

Angela Merkel, Kanzlerin Deutschland

Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident Israel

Narendra Modi, Premierminister Indien

Emmanuel Macron, Präsident Frankreich

Moon Jae-in, Präsident Südkorea

Yoshihide Suga, Premierminister Japan

Giuseppe Conte, Ministerpräsident Italien

Pedro Sánchez, Ministerpräsident Spanien

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktor WHO

Ursula von der Leyen, Präsidentin EU-Kommission

Zur Klimaerwärmung referiert zudem John Kerry, der vom designierten US-Präsidenten Joe Biden zum Klimabeauftragten ernannt wurde. Insofern bleibt zu hoffen, dass die Veranstaltung nicht allzu viel heisse Luft produziert.