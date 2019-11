Wolf reisst mehrere Schafe in Appenzell

Im Gebiet Steigchopf in Appenzell wurde am 17. November ein totes Schaf gefunden, ein weiteres Tier war verletzt, wie die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung am Freitag mitteilte. Am (gestrigen) Donnerstag wurde am gleichen Ort erneut ein gerissenes Schaf gefunden, zwei weitere Tiere sind verschwunden.

"Die Rissbilder deuten auf einen Wolf hin", heisst es. Vor allem beim zweiten Vorfall habe der Wildhüter deutliche Spuren eines Wolfsrisses gefunden. An beiden getöteten Schafen wurden DNA-Proben genommen und an ein spezialisiertes Labor geschickt. Bis eine Auswertung vorliegt, dürfte es einige Wochen dauern.

Das Landwirtschaftsamt und die Jagdverwaltung gehen davon aus, dass sich der Wolf immer noch im Gebiet um Appenzell aufhält. Kleinviehhalter wurden deshalb per SMS über die Risse informiert. Die Behörden empfehlen, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh Vorsicht walten zu lassen.