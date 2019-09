Wer in der Schweiz seine erste Filiale eröffnet, macht das bevorzugt im Grossraum Zürich. Allein elf der von uns gewählten Unternehmen öffneten in der Stadt, viele weitere in unmittelbarer Umgebung.

Nicht auf unserer Karte, wie Sie vermutlich grade bemerkt haben. Grund dafür ist, dass beide Discounter in der Schweiz gleich mit mehreren Filialen starteten. Aldi eröffnete am 27. Oktober 2005 vier Filialen (Weinfelden, Amriswil, Altenrhein und Gebenstorf). Lidl machte am 19. März 2009 gleich an 13 Orten seine Tore auf (Arbon, Baar, Bellach, Kloten, Oeschgen, Rothrist, St.Gallen, Sursee, Weinfelden, Wetzikon, Winterthur, Wohlen und Zürich). Diese Standorte hätten die Karte überladen, weshalb wir sie hier separat auflisten. (fox)

Wann Firmen ihre ersten Filialen in der Schweiz eröffneten

Schauen wir auf die Timeline, liegt eine Firma allein auf weiter Flur. Bereits 1519 eröffnete Orell Füssli in Zürich seine erste Filiale. Der Buchhändler zählt heute zu den 20 ältesten Firmen der Welt und hat zurzeit 35 Filialen in der Schweiz.

So richtig los mit den Firmenketten geht es ab den 1970er Jahren und insbesondere mit IKEA. Um ihr Konzept international zu testen, hat die Firma in Spreitenbach 1973 die erste Filiale ausserhalb Skandinaviens eröffnet – mit Erfolg, wie wir heute wissen.

Anzumerken gilt: Nicht immer ist die erste Filiale so eindeutig zu datieren. Bei Landi beispielsweise fing es noch im 19. Jahrhundert mit Pferd und Wagen an, während des Zweiten Weltkriegs wurde die erste Gemüsezentrale in Rebstein eröffnet (1941), 1994 folgte der erste in der heutigen Form bekannte Landi-Laden in Ebikon.

Das Eröffnungsjahr der ersten Filiale: