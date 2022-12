Ukraine-Krieg EU einigt sich auf Ölembargo gegen Russland: Dreht uns Putin den Gashahn zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten Nach viel Streit konnten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf ein Ölembargo einigen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erhält eine Ausnahme – und damit ein Geschenk an seinem heutigen 59. Geburtstag. Nun fragen sich alle: Wie reagiert Wladimir Putin?

Exklusiv für Abonnenten

Einen Monat, nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Embargo auf russisches Öl angekündigt hatte, konnten sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in der Nacht auf Dienstag bei einem Sondergipfel in Brüssel endlich einigen. Das ging nicht ohne Kompromisse: Nicht sämtliches russisches Öl, sondern nur Lieferungen per Tankschiff sollen nun bis spätestens Ende Jahr verboten sein. Russisches Öl, welches via die «Druschba»-Pipeline nach Europa kommt, soll weiter fliessen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban verhinderte zunächst eine Einigung. Er befürchtete heftige Schäden für die ungarische Wirtschaft, die zu einem Grossteil direkt am südlichen Arm der Druschba-Pipeline hängt. Orban, der an diesem Dienstag seinen 59. Geburtstag feiert, erhält nun ein grosses Geschenk. Aber auch Tschechien und die Slowakei sollen von Ausnahmen profitieren. Wie lange die Druschba-Pipeline noch Öl nach Europa bringen soll, ist unklar. Die Ausnahme soll auf jeden Fall temporär sein.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kann an seinem 59. Geburtstag mit einem «Geschenk» nach Hause fahren. Seine Blockadepolitik hat die Einheit der EU aber arg strapaziert. Keystone

Nein. Zwei Drittel des russischen Öls kommt via Tankschiff nach Europa und wird nun vollständig verboten. Zudem haben sich Deutschland und Polen, welche ebenfalls an der Druschba-Pipeline hängen, freiwillig verpflichtet, bis Ende Jahr auszusteigen. Damit deckt das Embargo trotz der Ausnahmen für Ungarn, Tschechien und die Slowakei über 90 Prozent der russischen Öl-Importe nach Europa ab. Das wird Russland empfindlich treffen. Zur Einordnung: Seit Beginn des Krieges überwies Europa Putin knapp 30 Milliarden Euro für Öl.

In der EU befürchten nun einige, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Europa mit einem Lieferstopp für Gas bestrafen wird. Tatsächlich hat Putin bereits Polen und Bulgarien den Gashahn zugedreht. Offiziell begründet Moskau die Massnahme damit, dass die Länder nicht wie von Putin gefordert in Rubel bezahlen wollen. In Wirklichkeit ist es aber ein politisches Erpressungsinstrument als Reaktion auf die Sanktionen und der Versuch, Europa zu spalten.

Wie teuer wird es, ihn in die Schranken zu weisen? Russlands Präsident Wladimir Putin an den Feierlichkeiten zum Sieg über Nazideutschland. Keystone

Auch Finnland erhält, seit das Land das Nato-Beitrittsgesuch eingereicht hat, kein Gas aus Russland mehr. Am Dienstag soll der russische Staatskonzern Gazprom nun den Niederlanden den Hahn abdrehen. Dänemark, welches am Mittwoch eine historische Volksabstimmung über die Teilnahme an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik abhält, könnte folgen.

Für Putin ist ein Gasstopp aber ein zweischneidiges Schwert: Russland ist auf die Einnahmen angewiesen und kann seine Gasexporte, anders als beim Öl, nicht einfach in andere Weltregionen umleiten.

Warnung von Ukraine-Präsident Selenski: Russlands Präsident Putin wolle Chaos in Europa stiften, indem er die Energiepreise in die Höhe treibt. Keystone

Vieles ist noch offen. Welche Folgen Putin gerne sehen würde in Europa – davon hat der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenski, aber eine klare Vorstellung. Er warnte in seiner Videoansprache beim EU-Gipfel, Russland «setzt auf Chaos». Putin wolle die Energiepreise in die Höhe treiben, damit es in Europa zu Demonstrationen komme - gegen die westlichen Sanktionen und gegen das Ölembargo. Putin wolle das westliche Bündnis gegen ihn schwächen, so Selenski.

Die Warnungen sind nicht von der Hand zu weisen. Der Preis für Erdöl war bereits im Vorfeld des europäischen Embargos gestiegen. Ein Fass Erdöl der Sorte Brent wird aktuell zu knapp 120 Dollar gehandelt. Damit bleibt Erdöl deutlich teurer als noch vor Kriegsbeginn. Die Zeiten billigen Erdöls sind vorbei. Das spüren Konsumentinnen und Konsumenten zum Beispiel direkt an der Zapfsäule mit höheren Benzinpreisen.

Und die gestiegenen Energiepreise haben auch sonst die Geldbeutel der Konsumenten erreicht. Für Deutschland wurde diese Woche vom Amt für Statistik, Destatis, eine erste Schätzung veröffentlicht, wonach im Mai die Inflation so hoch war wie in 50 Jahren nicht: 7,9 Prozent. Zuletzt erlebte Deutschland eine derart hohe Teuerung während der Erdölkrise in den 1970er-Jahren. Für die Eurozone kam neue Zahlen von Eurostat, wonach die Inflation auf 8,1 Prozent gestiegen ist. Bereits ist die Zahl der Haushalte gestiegen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre gestiegenen Ausgaben finanzieren sollen. Nun wird in Europa diskutiert, wie man die privaten Haushalten von den gestiegenen Lebenskosten schützen könnte. Erste Massnahmen wurden bereits ergriffen.

In der Schweiz werden diese Woche neue Inflationszahlen erwartet. Bislang stiegen die Preise in der Schweiz deutlich weniger stark als in Deutschland, was auch dem starken Schweizer Franken zu verdanken ist. Doch auch in der Schweiz ist die Inflation zurück.

Im April verzeichnete der Landesindex für Konsumentenpreise einen Anstieg von 2,5 Prozent, was es zuletzt in dieser Höhe im Oktober 2008 gegeben hatte. Vor allem die Preise für Energie schossen in die Höhe: Benzin um 25 Prozent, Diesel um 28 Prozent, Gas um knapp 40 Prozent und Heizöl gar um 75,6 Prozent. Der Schweizerische Mieterverband warnt darum bereits, pro Haushalt würden Mehrkosten von jährlich 1200 Franken drohen – und damit eine «Energiearmut». Für Mieterhaushalte mit tiefen Einkommen werde dies zunehmend zum Problem. Der Verband ruft daher nach Geld und Massnahmen aus Bundesbern.

Und noch eine Folge hatten die gestiegenen Energiepreise, und zwar haben sie den Konsumentinnen und Konsumenten die Stimmung vermiest. Obschon die Teuerung hierzulande im Vergleich zu Deutschland noch moderat ist, zeigt der Indikator des Staatssekretariats für Wirtschaft an: Die Stimmung ist so schlecht, wie sonst nur in Rezessionen. Die Konsumenten befürchten, dass ihre Finanzen gehörig leiden werden in den kommenden Monaten. Und das drückt ihnen anscheinend auf die Stimmung. Der Seco-Indikator reicht bis 1972 zurück – die Aussichten für die Finanzen wurden nur ein einziges Mal noch schlechter beurteilt: Das war im Januar 1995 und die Schweiz steckte in einer schweren Wirtschaftskrise.

«Russland ist eine Tankstelle mit Atombomben», sagt der verstorbene US-Senator John McCain einmal. Diese Tankstelle will Europa nicht mehr nutzen, die Schweiz wird nachziehen. Darum ist im Westen eine hektische Suche nach neuen Tankstellen ausgebrochen. Die USA versuchen beispielsweise einen Neuanfang mit Venezuela, der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck muss als Grüner Politiker in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorsprechen. Längerfristig will die Europäische Union jedoch die Umstellung auf CO 2 -freie Energieträger beschleunigen und zugleich die Energie effizienter nutzen.

Die Weltwirtschaft hängt noch immer zu sehr vom Erdöl ab, weshalb auch die CO 2 -Emissionen noch immer viel zu hoch sind. Doch zugleich hat sie ihre Abhängigkeit schon ein gutes Stück senken können. Wie der Internationale Währungsfonds kürzlich aufzeigte, ist die Erdöl-Intensität der Weltwirtschaft schon drastisch gesunken. Um 1 Million Dollar an Wertschöpfung zu erbringen, wird heute fast viermal weniger Erdöl gebraucht als noch im Jahre 1970. Diese geringe Erdöl-Intensität hilft nun auch der Weltwirtschaft, den Schock durch Putins Krieg gegen die Ukraine besser zu meistern. Zugleich wird eine langfristige Folge dieses Krieges hoffentlich sein, dass die Erdöl-Intensität schneller noch weiter sinkt.