Wer zahlt für die Energiewende? So viel kostet die CO2-Abgabe die Mieter und Eigenheim-Besitzer

Der Verteilungskampf um die Energiewende ist in vollem Gange. Wer muss beispielsweise dafür zahlen, wenn das neue Parlament tatsächlich beschliesst, die Abgabe auf Kohlenstoffdioxide zu erhöhen. In Diskussion ist, die CO2-Abgabe zu verdoppeln: von heute 96 Franken auf neu 210 Franken pro Tonne.

Die neue Politik trifft Autofahrer. Der öffentliche Verkehr verursacht knapp ein Drittel aller Emissionen von Treibhausgas. Doch es wird auch Folgen haben für Mieter, Vermieter und die Besitzer von Eigenheimen. Denn etwas mehr als einen Viertel der Emissionen entsteht, um den gesamten Gebäudepark der Schweiz zu heizen.

1400 Millionen Franken. So viele Mehrkosten entstehen pro Jahr durch die höhere CO2-Abgabe, und zwar auf alle Eigenheim und auf alle Mietwohnungen. Das hat eine neue Studie ergeben, die das Beratungsbüro Iazi erstellt hat. Wer wird von diesem Total von 1400 Millionen am Ende wie viele Millionen von Franken tragen müssen?

Genfer und Basel-Städter Mieter kommen am besten weg

Mieter in den Kantonen Basel-Stadt und Genf zahlen einen einmaligen Mietaufschlag von vergleichsweise geringen 182 bzw. 200 Franken. In Prozent der typischen Mieten in diesen Kantonen wären es bloss 1,3 Prozent. Damit kommen Genfer und Basel-Städter am besten weg. Am teuersten zu stehen käme die Abgabe hingegen die Mieter Graubünden und Tessin und Jura zu stehen. Für sie ergeben sich die höchsten Aufschläge: 518 Franken (ein Plus von 3,8%) und 536 Franken (4,4%).

Irgendwo zwischen diesen Extremen finden sich die Mieter in Kantonen wie in Zug (Fr. 313; 1,6%) und Luzern (Fr. 323 Franken; 2,2%). In Aargau muss nochmals etwas mehr bezahlt werden (Fr. 386; 2,6%), ebenso in St.Gallen (Fr. 396; 2,9%). Und nochmals mehr Geld auslegen müssen die Mieter in den Kantonen Solothurn (Fr. 472; 3,8%) sowie in Bern (Fr. 479; 3,7%).

Die Zahlen vom Iazi sind natürlich nur Grössenordnungen. Im Einzelfall wird für Mieter auch viel davon abhängen, ob er für die Mehrkosten aufkommen muss – oder der Vermieter. Dazu sagt Iazi-Chef Donato Scognamiglio: «In der Theorie müsste via die Nebenkosten immer der Mieter zahlen.» In der Praxis entscheide jedoch der Markt.

In Regionen mit vielen leer stehenden Wohnungen haben die Mieter mehr Verhandlungsmacht. Scognamiglio: «Sie werden teilweise die Mehrkosten auf die Vermieter abwälzen können.» In den Zentren mit einem knappen Angebot an Wohnungen sieht es anders aus. «In Zürich oder Basel-Stadt werden die Mehrkosten eher an den Mietern hängen bleiben.»

Darum zahlen Mieter mehr

So oder so tragen Mieter und Vermieter nicht die vollen 1400 Millionen. Auf sie entfallen rund 870 Millionen. Die übrigen 570 Millionen schultern die Eigenheimbesitzer. So teilen sich laut Iazi die 1400 Millionen auf zwischen Eigenheimen und Mietwohnungen. Mietwohnungen kommen auf höhere Kosten, weil sie mehr sind an der Zahl – und daher mehr CO2 in die Luft absondern. Etwa 3 Millionen Mietwohnungen kommen auf etwa 8 Millionen Tonnen. Dagegen gibt es rund 1 Million Einfamilienhäuser, die verantwortlich sind für jährlich 6 Millionen Tonnen an Emissionen.

Das Heim verliert an Wert

Wie viel kostet die höhere CO2-Abgabe die Eigenheimbesitzer in den einzelnen Kantonen? In Graubünden müssten sie total rund 22 Millionen Franken abliefern. Umgerechnet auf den Preis eines typischen Eigenheims, ergibt das einen Wertverlust von 3,2 Prozent. Dieser Verlust kommt zu Stande, weil ein Eigenheimbesitzer künftig jährlich eine höhere CO2-Abgabe zahlt. Sein Heim ist also um diesen Betrag weniger Wert.

In anderen Graubünden fallen diese Wertverluste jedoch geringer aus als in Graubünden. In Basel-Stadt sind es etwa 0,8 Prozent. In Zürich, Luzern oder Basel-Land sind es knapp über 1 Prozent. In den Kantonen Aargau und Solothurn ist gemäss Iazi mit Verlusten um die 1,5 Prozent zu rechnen. Bern ist wiederum vergleichsweise stark betroffen. Etwa 2,7 Prozent wäre dort die Wertminderung.

Die Verluste sind tendenziell in ländlicheren Kantonen grösser. Jedoch ist der Grund simpel: die Preise für Eigenheime sind dort tiefer. Der gleiche absolute Verlust wiegt deshalb schwerer im Vergleich mit dem Wert eines Eigenheims. Sonst ist der Unterschied schnell ausgemacht zwischen den kleinen und grossen Verlierern einer CO2-Abgabe. Scognamiglio: «Wer mit Öl oder Gas heizt, der verliert; wer eine Wärmepumpe hat, gewinnt.»