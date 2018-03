Krise als Erfolgsgeschichte

Was ist da nur passiert? An der Medienkonferenz am Mittwoch gab sich die Messeleitung wortkarg. Die Branche sei weltweit im Umbruch, sagte Messeleiterin Sylvie Ritter. Besonders die nicht so gut positionierten Firmen befänden sich in Schwierigkeiten. «Es ist ein Konzentrationsprozess im Markt zu beobachten, sowohl bei den Produzenten als auch im Handel», sagte sie in einem Gespräch mit der «Nordwestschweiz». Auch die zunehmende Digitalisierung wirke als Katalysator.

Sylvie Ritter versucht, dem Debakel positive Seiten abzugewinnen: «Wenn man als Messe mit einem solchen Prozess konfrontiert ist, gibt es zwei Arten, wie man reagieren kann: Entweder gehen Sie in die Breite, das heisst Sie versuchen, möglichst viele Aussteller zu gewinnen.» Dann habe man aber kein klares Konzept mehr und verlöre allenfalls das Vertrauen der weltbekannten Marktleader. «Oder aber Sie setzen kompromisslos auf Qualität und versuchen, die Besten der Branche aus allen Bereichen zu versammeln.»

Uhrenexporte ziehen an

Dass es der Baselworld wegen des Zustands der Branche schlecht gehen soll, erstaunt trotzdem. Die Weltkonjunktur ist derzeit weltweit in einem synchronen Aufschwung, von dem auch die Uhren- und Schmuckindustrie profitiert. In der Schweiz hat sich das bereits in positiven Exportzahlen niedergeschlagen. Diese haben im Januar und Februar um 12,8 Prozent zugelegt, nach einer Zunahme von immerhin 2,7 Prozent im Jahr 2017. «Die Uhrenindustrie wird dieses Jahr zwischen fünf und sieben Prozent wachsen», prophezeit Jean-Claude Biver, Chef der Uhrensparte im französischen Luxuskonzern LVMH (Hublot, TAG Heuer, Zenith). «Der Aufschwung hat gerade erst begonnen», so Biver im «Handelsblatt».

Wirtschaftliche Schwierigkeiten? Fragt man Aussteller, bekommt man vielfach andere Geschichten zu hören. Schon vor Jahren klagten sie über exorbitante Standmieten und überrissene Hotelpreise. Doch im Banne des Erfolgs der Messe wurden sie nicht ernst genommen. In den Aussagen der Aussteller schwingt viel Frustration über mangelndes «Servicebewusstsein» mit. Zusammen mit dem bestehenden Preisdruck ergibt das einen giftigen Cocktail.