Über zehn Jahre lang lebten Anna und Roger unverheiratet zusammen. Nach dem Tod von Roger im Alter von 55 war eigentlich vorgesehen, dass die 300'000 Franken, die er bei der Pensionskasse angespart hatte, ihr zugutekämen. So hatte es Roger in seinem Testament verfügt. Doch daraus wurde nichts: Das Todesfallkapital aus der zweiten Säule ging nicht an Anna, sondern an Rogers Ex-Frau, mit der er verheiratet war, bevor er mit Anna zusammenzog.

Der letzte Wille im Testament half Anna nicht. «Im Todesfall eines berufstätigen Versicherten genügt eine erbrechtliche Verfügung im Testament alleine vielfach nicht. Für das Todesfallkapital der zweiten Säule verlangen die meisten Pensionskassen eine separate vorsorgerechtliche Erklärung zu Lebzeiten», sagt Melanie Schiesser, Rechtsanwältin und Vorsorgeexpertin bei der Beratungsgesellschaft BDO.