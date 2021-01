Weniger Läden in den Städten? Corona könnte die Filialnetze von Migros, Coop und Co. auf den Kopf stellen

Wegen der Coronapandemie befindet sich die halbe Schweiz schon fast ein Jahr lang im Homeoffice. Das hat Folgen für das Mobilitäts- und Konsumverhalten: Statt am Bahnhof ein Sandwich zu kaufen oder spontan zu shoppen, wird fürs Mittagessen zu Hause der Herd angestellt. Statt täglich in einen Supermarkt zu flitzen, wird der Wocheneinkauf online bestellt. Kurz: Die Fussgängerfrequenzen gingen seit Ausbruch der Pandemie stark zurück. Während des Lockdowns betrug der Rückgang bis zu 80 Prozent, wie die Studie «Retail Outlook» der Credit Suisse zeigt.

Die Studienautoren gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleibt – Arbeitnehmer wie Arbeitgeber hätten schliesslich Gefallen am Homeoffice gefunden. Laut der Studie werden in einem Post-Corona-Szenario, in dem der Homeoffice-Anteil je nach Branche von 0 bis 50 Prozent definiert wird, die Fussgängerfrequenzen um 5 bis 30 Prozent abnehmen. Urbane Gebiete wie St. Gallen seien dabei leicht stärker betroffen als ländliche Regionen wie Estavayer im Kanton Freiburg. Das gleiche gilt beim Autoverkehr: Ländliche Strassen würden in dem Szenario um 5 bis 10 Prozent weniger frequentiert sein, städtische um 15 bis 25 Prozent.

Verlieren Städte auch für Händler an Attraktivität?

Diese Erkenntnisse dürften Auswirkungen auf das Filialnetz der Schweizer Detailhändler haben, schreiben die Studienautoren weiter. Sowohl für Läden als auch für Lebensmittelhändler seien Laufkundschaft und Spontankäufe essenziell. Könnte die Pandemie also dazu führen, dass Händler ihr Filialnetz ausdünnen und Läden insbesondere in Städten rarer werden? Das scheinen die Händler selber noch nicht genau zu wissen. Sie beobachten das veränderte Mobilitäts- und Einkaufsverhalten aber genau. Die Migros, die neben Supermärkten diverse Fachmärkte führt, schreibt: