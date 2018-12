Es wurde viel geredet, aber gebessert hat sich nichts. Der Anteil von Frauen in Verwaltungsräten in der Schweiz wächst sogar langsamer als im Ausland, wie eine weltweit angelegte Studie von Egon Zehnder zeigt. Dazu hat der Headhunter die Zusammensetzung von Verwaltungsräten von 1610 Aktiengesellschaften in 44 Ländern analysiert.

In der Schweiz wurden 37 Unternehmen untersucht. Die Studie lässt erkennen, dass die Schweiz in vielen Punkten schlechter abschneidet als der globale Durchschnitt, was die Gleichstellung von Mann und Frau angeht.

Besser als der globale Durchschnitt klassiert sich die Schweiz bei der Anzahl Verwaltungsrätinnen in Schweizer Unternehmen. 22,3 Prozent der Verwaltungsratssitze in der Schweiz sind von Frauen besetzt, global sind es 20,4 Prozent.

In Westeuropa sind es allerdings 27 Prozent der Sitze, die von Frauen besetzt werden. Der Anteil der Frauen in Verwaltungsräten hat sich in der Schweiz von 2004 bis 2018 um 13,3 Prozent erhöht, in Westeuropa um 21 Prozent.

In der Schweiz ist es ausserdem seltener als im Ausland, dass eine Frau an der Spitze eines grossen Unternehmens steht. Der Prozentsatz der Frauen, die einem Unternehmen als CEO vorstehen, liegt in der Schweiz bei 2,7 Prozent, global bei 3,7 Prozent. Bei der Besetzung von Verwaltungsratspräsidien sind die Zahlen ähnlich.