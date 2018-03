Bilanz: Die Post hatte in den Jahren 2007 bis 2015 mit unrechtmässigen Umbuchungen zu hohe Abgeltungen erhalten. Sie zahle den Betrag von 78,3 Millionen Franken vollumfänglich an Bund und Kantone zurück, schrieb die Post in einem Communiqué am Donnerstag.

Dies führte bei Postauto zu einem Betriebsverlust von 69 Millionen Franken. Der Betriebsertrag der Tochter sank auf 836 Millionen Franken. Zusätzlich stelle die Post für die Jahre 2016 bis 2017 rund 30 Millionen Franken zurück. Der genaue Betrag werde in den nächsten Wochen festgelegt, hiess es weiter.

Der Betriebsertrag des Mutterhauses sank wie bereits vor einem Jahr leicht um 2,5 Prozent auf 7,987 Milliarden Franken. Und auch das Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (Ebit) ging zurück - um rund 11 Prozent auf 630 Millionen Franken.

Trotz allem wird die Post dem Bund eine Dividende in Höhe von 200 Millionen ausschütten können.

Poststellen: Ruoff weiss, wie heikel das Thema Poststellennetz ist. Die Schliessung von Poststellen stiessen trotz Ersatz durch andere Services nicht auf grosse Gegenliebe. Aber: Ohne Dialog mit den betroffenen Gemeinden würden keine Poststellen geschlossen, so Ruoff. Die Veränderung sei aber notwendig, damit die Poststellen eine Zukunft hätten.

Postfinance: Die Tochterfirma Postfinance ist gemäss CEO Ruoff unter Druck. Der Zinsertrag sei um 117 Millionen gesunken. Dennoch weist sie einen Gewinn von 549 Millionen Franken aus, was dem Verkauf zweier Aktienportfolios zu verdanken sei.

Am Morgen war bekannt geworden, Die Postfinance neu Aktionärin der Börsen- und Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin Six wird. Damit gehört die Six neu 127 Banken.

Mehr Pakete, aber weniger Briefe: Ruoff erklärte, dass das Kerngeschäft der Post weiterhin rückläufig ist. Im letzten Jahr seien 4,2 Prozent weniger Briefe verschickt worden als im Jahr davor. Auch die Einzahlungen am Schalter sein um 6,5 Prozent gesunken, dies aufgrund des privaten Onlinebankings.

Nur im Paketgeschäft konnte die Post Terrain gut machen. Hintergrund: Der boomende Online-Handel durch Zalando und Co. So wurden 2017 6,2 Prozent mehr Pakete zugestellt. Die Post reagiert auf die Entwicklung, sie will im Tessin, in Graubünden und im Wallis regionale Paketzentren bauen.

Neue Bankensoftware: Bis 2020 will Postfinance die führende digitale Bank der Schweiz werden. So will sie auch Bankangebote online anbieten, so wie es bei Konzert- oder Kinotickets möglich ist. Ab Oktober sollen Adressänderungen oder Kartensperrungen über die Post-App getätigt werden. (jk)