Der Streit um die Finanzierung der Wasserkraft spitzt sich zu. Nachdem der Stromregulator Elcom die potenziellen Verluste für die Stromfirmen in einem Bericht darlegte, kontert nun der Stromkonzern Alpiq. In einem vertraulichen Dokument, das sich an die höchsten Energiepolitiker der Schweiz richtet, teilt Chefin Jasmin Staiblin gegen den Regulator aus: Die Lage für die Schweizer Wasserkraft seit «weitaus schlechter» als von der Elcom dargestellt. Sie wirft der Elcom vor, die Problematik der Wasserkraft «nicht korrekt» und «irreführend» darzustellen.

Der Schlagabtausch zwischen Alpiq und der Elcom bildet den vorläufigen Höhepunkt in der aufgeheizten Diskussion über die Finanzierung der Wasserkraft in der Schweiz. Die Debatte dreht sich im Kern um die Frage: Sollen Stauseen und Pumpspeicherwerke, die nicht mehr rentierenden, mit Steuergeldern gestützt werden? Oder soll man die Kraftwerksbetreiber ihrem Schicksal überlassen und sie schlimmstenfalls in Konkurs gehen lassen?

Es ist zwar nur eine Handvoll Stromproduzenten, die betroffen sind, aber diese generieren 40 Prozent der gesamten Wasserkraft in der Schweiz. Neben Alpiq sind dies Axpo, FMV, Repower, Azienda Elettrica Ticinese. Diese Firmen verkaufen ihren Strom im freien Markt. Weil die Strompreise in den letzten Jahren aber stark gefallen sind, tun sie dies derzeit unter Gestehungskosten, also mit Verlust. Diesen Stromkonzernen stehen rund 700 integrierte Energieversorgungsunternehmen gegenüber, die rund 60 Prozent der Wasserkraft erzeugen. Diese Werke verkaufen den Strom zum grossen Teil direkt ihren gebundenen Kunden (meist Privathaushalte) zu Monopolpreisen, die weit über den Markt liegen. Damit betreiben sie ein einträgliches Geschäft. Für die Stromkonzerne dagegen, die sich im freien Markt bewegen, ist die Situation eine ganz andere. Alpiq wie Axpo schreiben riesige Verluste, die an der Substanz nagen. Jetzt zeigen Recherchen erstmals, mit welchen Verlusten der Stromkonzern Alpiq über die nächsten vier Jahre rechnet.

Gemäss dem Schreiben von Staiblin, das an die nationalrätliche Energiekommission (Urek) gerichtet ist, belaufen sich die ungedeckten Verluste bei Alpiq im Jahr 2018 auf 134,3 Millionen Franken (siehe Ausriss).