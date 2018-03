Erstmals nach Jahren schreibt die Fluggesellschaft Swiss am Standort Genf keine tiefroten Zahlen. Laut Sonntagszeitung hat sie im vergangenen Jahr fast ein ausgeglichenes ­Ergebnis erreicht. Swiss-Chef Thomas Klühr bestätigt, Genf habe sich über den Erwartungen entwickelt. «Ich gehe stark davon aus, dass wir das Ziel, 2018 schwarze Zahlen in Genf zu schreiben, erreichen.» Damit dürfe die Swiss ihre Basis in Genf wohl behalten, sagt Klühr.