In den USA sollen zwei letzte Modelle auf den Markt gebracht werden, genannt Final Edition SE und SEL.

Der "New Beetle" war Ende der 90er Jahre entstanden und erinnerte von der Form an den ursprünglichen Käfer. In den ersten Jahren wurde er in den USA zu einem Hit - 1999 wurden dort mehr als 80'000 Stück verkauft.

Inzwischen hat der Absatz gelitten, auch weil amerikanische VW-Käufer bei Autos der Grösse eher Jetta oder Tiguan bevorzugen.