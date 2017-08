Unter dem Strich stand per Ende Juni ein Plus von gut 400'000 Franken, nachdem Von Roll im ersten Halbjahr 2016 noch einen Nettoverlust von 11 Millionen Franken geschrieben hatte. Der Umsatz stieg um 1,5 Prozent auf 177 Millionen Franken.

Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte sind positiv, nahm doch der Bestellungseingang um 8,1 Prozent auf 186 Millionen Franken zu, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht hervorgeht.

Bereits im ersten Quartal hatte sich abgezeichnet, dass das lange Jahre strauchelnde Unternehmen langsam wieder in die Spur findet. Nach den ersten drei Monaten war ein kleiner Gewinn von 250'000 Franken zu verzeichnen.

Die positive Geschäftsentwicklung beruht laut Von Roll auf einem soliden Marktumfeld sowie auf den im vergangenen Geschäftsjahr gestarteten Programmen zur Steigerung der Effizienz in den Bereichen Vertrieb und Produktion.

Zumindest ein Teil der Effizienzsteigerungen geht auf einen tieferen Personalaufwand zurück. Die Zahl der Mitarbeiter lag per Ende Juni mit 1600 um knapp 14 Prozent unter derjenigen in der Vorjahresperiode.

Von Roll stellt Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung her. Nach verlustreichen Jahren und wiederholten Stellenkürzungen will sich der Konzern künftig auf neue Wachstumssegmente wie etwa Windenergie oder Elektromobilität konzentrieren. Das Unternehmen ist weltweit noch an 29 Standorten vertreten.