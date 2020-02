Vom Grounding bis zu Vulkanausbrüchen: Diese Sprecherin des Flughafens Zürich hat alles miterlebt

Es waren andere Zeiten. Als Sonja Zöchling vor 34 Jahren ihren ersten Arbeitstag am Flughafen Zürich antrat, hoben auf den Pisten in Kloten noch Swissair-Jumbojets ab. Die Schweizer Airline galt damals als fliegende Bank, und der noch nicht privatisierte Flughafen beschränkte sich auf das Kerngeschäft, den Flugbetrieb. Das Grounding, 9/11, Halifax, der Bau des neuen Midfield-Terminals, der Metro oder des «Circle» – all das würde erst noch kommen.

Dass Zöchling diese Erlebnisse an der Front als Sprecherin des Flughafens miterleben würde, wusste sie am ersten Arbeitstag im Januar 1986 noch nicht. Im Gegenteil: «Als ich am Abend nach Hause kam, sagte ich meinem Mann: Da bleibe ich nicht lange!» Grund war ihre Vorgängerin als Direktionsangestellte. «Das war ein Vorzimmerdrachen, wie er im Buche steht.» So habe diese ihr gesagt, sie könne doch nicht in Hosen anstatt einem Rock zur Arbeit kommen, so wie das Zöchling gewagt hatte. «Und dem Direktor müsse ich im Notfall auch Hemdknöpfe annähen.»

Doch der anfängliche Schreck war bald vorbei, ihre vorhergehende Arbeit als Reiseleiterin in Kreta und in einem Immobilienbüro in Winterthur – ihrer geliebten Heimatstadt, in der sie seit jeher lebt – vermisste sie nicht lange. «Die letzten knapp 35 Jahre vergingen, und das meine ich ganz ohne Wortspiel, wie im Fluge.»

Treffen mit Alberto Tomba und Terence Hill

Sei es bei Reportagen über die Landung des ersten A380-Flugzeugs, Flugausfällen wegen isländischen Vulkanausbrüchen oder Schneechaos: Für die Zuschauer zu Hause war Zöchling das Gesicht des Landesflughafens. Fast täglich werde sie von jemandem auf der Strasse erkannt. «Sie sind doch diä vom Flughafä!» Diesen Satz höre sie regelmässig. Zu Beginn wirkte Zöchling bei der Personalzeitschrift und im VIP-Service mit, wo sie unter anderem mit dem italienischen Ski-Star Alberto Tomba oder dem Schauspieler Terence Hill Bekanntschaft machte.

Nach gut zwei Jahren erhielt sie die Möglichkeit, in die Kommunikationsabteilung zu wechseln. «Damals gab es noch keine Handys und keine Laptops», erinnert sich die 63-Jährige. «Also riefen uns die Journalisten am Wochenende zu Hause auf dem Festnetz an.» Irgendwann habe sie dann ein erstes Handy erhalten. «Das war so gross, dafür brauchte es eine grosse Tasche.» Da heute jeder ein Smartphone habe, mit dem man ein Bild machen oder eine Twitter-Meldung schreiben kann, habe sich die Geschwindigkeit in der Kommunikation massiv beschleunigt. Häufig könne man als Sprecherin nur noch reagieren.