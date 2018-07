«Ich bin ein FCW Kind! Ab sofort bin ich Mitinhaber vom Franz Carl Weber! Nach ein paar Steinen vom französischen Gericht ist der Deal nun im Trockenen! Wir freuen uns, vorwärts zu schauen und die Freude am Spielen zu bewahren!» Diese Worte schreibt Marcel Dobler am Freitagnachmittag auf Twitter und Facebook.

Der Digitec-Mitbegründer und FDP-Nationalrat Marcel Dobler bestätigt damit seine Beteiligung am Spielladen. Er übernimmt einen Drittel der Aktien. Einen weiteren Drittel übernehmen CEO Yves Burger und der deutsche Spielwarenhersteller Simba Dickie.

Am Freitagmorgen war es zu Verwirrung um den Kauf gekommen. Erst schien der Deal schon unterschrieben, doch dann zogen Franz Carl Weber und auch die Nachrichtenagentur sda eine Meldung zurück.

Laut der zuständigen PR-Agentur konnte am Donnerstag in Paris «aufgrund eines administrativen Formfehlers in den Dokumenten nicht alles unterzeichnet werden», wie der «Blick» berichtet. Dabei geht es offenbar um bürokratische Kleinigkeiten: In den Verträgen seien beispielsweise Klammern nicht korrekt geschrieben worden.