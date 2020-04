Versicherer lassen Restaurants hängen – weil die WHO von einer Pandemie spricht

Roland Ledermann ist wütend. Seit fast 14 Jahren überweist der Wirt, der zusammen mit seiner Frau Melanie das Restaurant Jurablick in Gretzenbach SO führt, fast 3000 Franken jährlich für Sachversicherungen an die Axa. Auch eine Epidemieversicherung gehört dazu. Doch Geld erhält das Wirtepaar für die Ausfälle während der Coronakrise daraus nicht.

Die Axa, wie viele andere Versicherungen auch, stellt sich auf den Standpunkt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie ausgerufen hat. In einem Brief schreibt der Versicherer, die WHO habe am 11. März erstmals erklärt, dass es sich bei der Ausbreitung des Virus um eine Pandemie handle. Schäden infolge von Krankheitserregern, für welche international oder national die WHO-Pandemiestufen 5 oder 6 gelten, seien von der Versicherung ausgeschlossen.

Pandemie ist «nicht versicherbar»

Mit dieser Antwort gab sich Ledermann nicht zufrieden und setzte eine Beschwerde auf. Die Antwort fiel ernüchternd aus. Die Axa-Direktion schreibt: «Die Schäden der Coronapandemie entgegen der Vertragsbedingungen durch die Epidemieversicherung zu decken, stünde in keinem Verhältnis zu den bezahlten Prämien und ginge deshalb willkürlich zu Lasten des Versicherungskollektivs.»

Zum Zeitpunkt, als die Epidemie-Versicherung entwickelt worden sei, habe die Axa die möglichen finanziellen Auswirkungen einer Pandemie bereits als nicht kalkulierbar und damit auch nicht versicherbar beurteilt. «Infolgedessen wurden den Kunden auch keine Prämien dafür verrechnet.» Man sei sich bewusst, dass diese Antwort in einer äusserst schwierigen Situation komme: «Wir haben deshalb Verständnis für Ihre Beschwerde.»