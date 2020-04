Verschwörungstheorien um Handystrahlung: 5G-Gegner zünden Antennen an und lösen Schrauben von Masten

Die neuste Mobilfunk-Generation 5G ist mittlerweile fast überall in der Schweiz verfügbar. Ein Blick auf die Abdeckungskarte des Bundesamt für Kommunikation (Bakom) zeigt: In praktisch allen Teilen der Deutschschweiz und entlang der wichtigsten Verkehrsachsen im ganzen Land können Handynutzer über 5G ins Internet. In Bergregionen gibt es noch grössere Löcher. Laut Angaben des Bakom sind mittlerweile 2434 Sendeanlagen mit 5G ausgerüstet.

Das Coronavirus verlangsamt nun den Ausbau. So sagt eine Sprecherin von Salt: «Die Pandemie wirkt sich auf den gesamten Ausbau des Netzwerkes aus, weil die Bearbeitung von neuen Baugesuchen verlangsamt wird.» Auch Sunrise stellt fest, dass es bei «wenigen Behörden» zu Verzögerungen komme. «Das kommt zu den bereits bekannten kantonalen und kommunalen Verzögerungen aufgrund absurder politischer Forderungen, Moratorien und Blockaden hinzu», sagt ein Sprecher. Bei der Swisscom ruhen im Tessin alle nicht dringend nötigen Arbeiten, auch jene für den 5G-Ausbau.

Anschläge auf Handyantennen in Europa

Immer häufiger müssen Netzbetreiber aber auch mit Anschlägen auf ihre Infrastruktur rechnen. Laut der «Financial Times» wurden seit Ausbruch der Coronakrise in Grossbritannien schon 60 5G-Antennen in Brand gesetzt. Auch in den Niederlanden, Zypern oder Irland soll es zu solchen Anschlägen gekommen sein. In Grossbritannien wurden gemäss dem «Standard» gar Mitarbeiter von Telekomfirmen bedroht. Eine populäre Verschwörungstheorie besagt, dass das Coronavirus eine Erfindung sei, um von negativen Folgen von 5G abzulenken, eine andere, dass 5G ursächlich sei für das Virus.

Auch in der Schweiz werden solche Theorien verbreitet. So schreibt etwa eine Gruppe, es gebe «interessante Indizien», die einen Zusammenhang belegten. San Marino sei etwa das einzige Land mit vollständiger 5G-Abdeckung und habe gleichzeitig die höchste Todesrate - «was allerdings auch an der Testrate liegen könnte». In Wuhan, dem Epizentrum der Epidemie, gebe es besonders viele 5G-Antennen, genauso wie in Norditalien.

Auch eine bekannte Schweizer Esoterikerin hat auf dem Höhepunkt der Pandemie vor 5G gewarnt. Die Technologie schädige das vegetative Nervensystem. Der Branchenverband der Schweizer Telekomunternehmen Asut sah sich genötigt, eine Mitteilung zu verschicken, in welcher er den «Fake News» entgegentrat. Es ist nicht das erste Mal, dass 5G für Negatives verantwortlich gemacht wird. Eine Berner Gruppe sieht etwa einen Zusammenhang zum Insektensterben, andere sehen 5G als Ursache für Diabetes oder ADHS.