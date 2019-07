Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Das Doppelsteuerabkommen (DBA) zwischen der Schweiz und den USA war rund zehn Jahre lang blockiert. Dass Bewegung in die Angelegenheit kommen könnte, hatte Bundespräsident Ueli Maurer am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank Mitte April in Washington gesagt.