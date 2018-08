Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag mitteilte, nahm die Sonde vor einer Woche die ersten grobkörnigen Bilder von dem Himmelskörper auf. Die Bilder wurden den Angaben zufolge aus einer Entfernung von 2,3 Millionen Kilometern aufgenommen. "So nah sind wir noch nie an Bennu herangekommen", sagte der Projektleiter Dante Lauretta von der Universität von Tuscan im US-Bundesstaat Arizona.

Die Sonde "Osiris-Rex" war im September 2016 ins All gestartet. Im Dezember soll sie in eine Umlaufbahn des Asteroiden eintreten und ihn zwei Jahre lang mit Kameras, Lasertechnik und Spektrometern erforschen. Voraussichtlich im Juli 2020 soll "Osiris-Rex" dann 60 Gramm Asteroidenstaub einsammeln.

So gross wie ein Geländewagen

Die Raumsonde von der Grösse eines Geländewagens soll dabei aber nicht auf dem Asteroiden landen, sondern nur dicht an ihn heranfliegen und die Proben mit einem Greifarm nehmen. Für das Jahr 2023 wird die Sonde dann auf der Erde zurückerwartet.

Mit dem 4,5 Milliarden Jahre alten Staub wollen die Wissenschaftler die Ursprünge des Lebens erforschen. Die Nasa erhofft sich von den Staubpartikeln Erkenntnisse darüber, ob tatsächlich Asteroiden Stoffe wie Kohlenstoff, Wasser oder dessen Vorstufen auf die Erde brachten und damit Leben auf unserem Planeten ermöglichten.

Einer der ältesten Asteroiden

Es geht aber auch um die Frage, wie wichtige Ressourcen wie Wasser oder Metalle von Asteroiden zur Erde gebracht werden können. Ausserdem verspricht sich die Nasa Erkenntnisse darüber, wie langfristige Risiken des Zusammenstosses eines Asteroiden mit der Erde besser vorhergesagt werden können.

Unter den rund 500'000 Asteroiden unseres Sonnensystems wurde Bennu ausgewählt, weil er in der Nähe der Umlaufbahn der Erde um die Sonne kreist. Ausserdem hat Bennu mit seinen knapp 500 Metern Durchmesser die richtige Grösse für die Forschungsarbeiten und er ist nach Erkenntnissen der Nasa einer der ältesten Asteroiden.