"Amerika hisst niemals die weisse Fahne. Wir hissen nur die rot, weiss und blaue Fahne. Die Ära der wirtschaftlichen Kapitulation ist für die Vereinigten Staaten vorbei", betonte der US-Präsident.

Die USA befinden sich nach den Worten Trumps inmitten eines "grossartigen wirtschaftlichen Aufschwungs". Rund 3,7 Millionen neue Jobs seien seit der Wahl 2017 geschaffen worden, davon allein 370'000 in der verarbeitenden Industrie. Die Stahlindustrie kehre in einem Masse zurück, wie es niemand für möglich gehalten habe, sagte Trump. Man brauche Stahl im Fall eines Notfalles.

Trump hatte im Handelsstreit Sonderzölle auf Einfuhren von Stahl- und Aluminium verhängt. Am Mittwoch wird EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Washington erwartet. Er liess am Montag in Brüssel mitteilen, dass er ohne ein konkretes Angebot kommen werde. Es gehe darum, mögliche Spannungen zu "entdramatisieren", sagte sein EU-Sprecher.

Die EU-Kommission machte damit zwei Tage vor dem Treffen noch einmal deutlich, dass es derzeit kaum Hoffnungen auf eine schnelle Beilegung der aktuellen Handelskonflikts gibt, und dass sogar mit einer weiteren Eskalation durch die Einführung von US-Sonderzöllen auf Autoimporte gerechnet werden muss.